快訊

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

小S大女兒赴美一年悄悄變了！一PO照火速釣出媽媽留言

押了！台中霧峰白骨命案 凶手今晚被依殺人罪遭法院裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

燕子口堰塞湖危機未解 花蓮大天祥地區明天停班停課

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
因燕子口堰塞湖，秀林鄉大天祥地區，包括太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原，明（28日）維持停班停課。圖／林保署花蓮分署提供
因燕子口堰塞湖，秀林鄉大天祥地區，包括太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原，明（28日）維持停班停課。圖／林保署花蓮分署提供

太魯閣燕子口堰塞湖造成台8線中橫公路東段交通管制，靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，維持人車進入管制。花蓮縣政府晚間宣布，秀林鄉大天祥地區，包括太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原，明（28日）維持停班停課。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

為堰塞湖溢流災情募款...賑災基金會24日關帳 累計捐款13.9億元

燕子口堰塞湖壩頂降低4公尺 明挖深擴寬深槽線加大引水量

「千個泳池大的掩埋場」蓋在水源地 南投議員轟：恐成下一個堰塞湖

堰塞湖降壩引流道路仍封 花蓮大天祥地區27日停班課

相關新聞

張峻踹桌怒罵傅崐萁 國民黨花蓮縣議會黨團發聲明：譴責暴力

今天在光復鄉舉辦的「堰塞湖災區重建座談會」發生火爆衝突，國民黨花蓮縣議會黨團發聲明，指出議長張峻率眾衝入會場，更公然抬腳...

燕子口堰塞湖危機未解 花蓮大天祥地區明天停班停課

太魯閣燕子口堰塞湖造成台8線中橫公路東段交通管制，靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，維持人車進入管制。花蓮...

為堰塞湖溢流災情募款...賑災基金會24日關帳 累計捐款13.9億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動募款專案，募款為期一個月，至10月24日午夜關帳，累計募得比數逾31...

燕子口堰塞湖壩頂降低4公尺 明挖深擴寬深槽線加大引水量

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖減災工程持續，為有效降低燕子口堰塞湖的水位與蓄水量，林業及自然保育署與施工廠商今天繼續降挖壩體，壩...

替被忽視的光復人出一口氣！張峻怒踹傅崐萁桌場面火爆

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，今天在光復鄉舉辦災後重建條例座談會，議長張峻不滿未被通知到場抗議，直接衝進場踢傅崐萁...

張峻帶人衝光復鄉座談踹桌 傅崐萁：議長帶頭動粗是民主之恥

花蓮縣光復鄉災後亟待復原，國民黨立委傅崐萁等人今舉辦座談，卻遭花蓮縣議長張峻「踢館」，指眾多災民沒被通知。傅崐萁國會辦公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。