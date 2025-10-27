快訊

張峻踹桌怒罵傅崐萁 國民黨花蓮縣議會黨團發聲明：譴責暴力

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，在光復鄉舉辦堰塞湖災後重建特別條例座談會。記者王思慧／攝影
國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，在光復鄉舉辦堰塞湖災後重建特別條例座談會。記者王思慧／攝影

今天在光復鄉舉辦的「堰塞湖災區重建座談會」發生火爆衝突，國民黨花蓮縣議會黨團發聲明，指出議長張峻率眾衝入會場，更公然抬腳踹桌、怒罵立委傅崐萁，這種粗暴舉動，不僅踐踏民主程序，更嚴重損害花蓮縣議會的形象與尊嚴，強烈譴責一切形式的暴力。

藍營黨團表示，身為議長，本應以理性、以制度解決分歧，更應以身作則，維護議事文化與地方和諧，怎可淪為情緒與仇恨的代言人？張峻今日在公眾場合以「暴力」代替「理性」，不僅破壞座談會的秩序，也傷害災民期待重建的信心。

黨團指出，花蓮正歷經嚴峻的災後挑戰，光復鄉更是災情最重之地。此刻最需要的是團結與合作，不是分裂與對立；是擘畫重建藍圖，不是搶戲作秀；是肩並肩解決問題，而不是以腳踢桌、以怒罵取勝。

黨團呼籲，議會應回歸理性對話，議長應以道歉為重，還給花蓮政治一份尊嚴。中央與地方應持續合作，盡速啟動堰塞湖整治與重建計畫。所有公職人員應摒棄政治算計，專注民生、重建家園。

黨團表示，民主需要理性，政治更需要品格。任何公職人員若以暴力為榮，終將失去民心。花蓮不容踹桌政治、花蓮要的是重建的力量。黨團將與縣府及中央相關單位並肩努力，守護鄉親安全、推動重建工程，不讓暴力與政治操作掩蓋災後重生的希望。

國民黨立委傅崐萁在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻直接進場踢傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」。圖／讀者提供
國民黨立委傅崐萁在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻直接進場踢傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」。圖／讀者提供

堰塞湖 花蓮

