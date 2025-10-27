花蓮洪災募款 LINE Pay累計募得逾2.7億元

快訊

中央社／ 台北27日電

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流致災，行動支付品牌LINE Pay與衛生福利部轄下公設財團法人賑災基金會合作啟動專案募款，自9月25日至10月23日止，LINE Pay平台共募得18萬1504筆、逾新台幣2.7億元愛心善款。

LINE Pay今天發布新聞稿表示，本次募得金額2億7519萬9000元，已於24日全數轉付財團法人賑災基金會，並用於「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，協助災區災民的災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目。

此次捐款手續費全額由LINE Pay及中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行與聯邦銀行吸收。

LINE Pay表示，愛心捐款平台自2016年成立至今，攜手公部門及公益團體，推動更即時透明的數位公益生態。

