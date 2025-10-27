快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

香港資深男星許紹雄驚傳病危 多演配角卻家世顯赫「身家逾4億」

為堰塞湖溢流災情募款...賑災基金會24日關帳 累計捐款13.9億元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
馬太鞍溪堰塞湖釀災，9月25日賑災基金會啟動專案募款，募款至10月24日，現已關帳。本報資料照片。
馬太鞍溪堰塞湖釀災，9月25日賑災基金會啟動專案募款，募款至10月24日，現已關帳。本報資料照片。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動募款專案，募款為期一個月，至10月24日午夜關帳，累計募得比數逾31萬筆，累計款項13.9億元，原本預計募款金額5億元，最後募得款項高出2倍以上。賑災基金會指出，善款分三階段執行緊急慰助及家園支持、生活支持與關懷照顧、社區復原及重建，目前共計撥款8.29億元，用於慰助及家園支持項目。

賑災基金會指出，第一階段緊急慰助及家園支持，由衛福部辦理撥款作業，災區民眾若已申請，但未領取補助費用等，可致電1957福利諮詢專線，查詢相關程序。第一階段五項法定賑助：失蹤、重傷、失依、安遷、淹水救助；及第二階段之生活支持專案，包括弱勢戶生活補助、傷亡者家屬之生活補助兩類，已於20日函請花蓮縣政府提供賑助核定暨印領清冊，預備進行撥款作業。

其餘善款運用，賑災基金會除已公布「第二階段生活補助方案」，將擴大照顧弱勢家庭及失依家庭外，陸續依階段規劃賑助內容辦理，並排除公務預算應支出部分，以公開透明原則實際運用於災區災民，先照顧災後之生活、生計，再協助身心及社區之復原重建。倘有不足且必要之處，將由賑災基金會自有資金支出，且須依需求提出執行計畫，並符合本會之賑助章程，嚴格審查，謹慎撥款。

賑災基金會表示，已擴充量能製作收據，惟仍需人力及時間，本次募款專案收據預計11月開始陸續製作寄發，電子收據年底前就能收到，紙本收據最慢2月底前完成寄送，且所有善款都將嚴格把關，審慎使用，絕不會有疊床架屋、浮濫使用的情形。未來也會依規定進行公開徵信作業，公開款項收入與支出明細，嚴謹遵守募款責信原則。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

燕子口堰塞湖壩頂降低4公尺 明挖深擴寬深槽線加大引水量

「千個泳池大的掩埋場」蓋在水源地 南投議員轟：恐成下一個堰塞湖

堰塞湖降壩引流道路仍封 花蓮大天祥地區27日停班課

馬太鞍溪小型堰塞湖 溢流後湖體已消失

相關新聞

影／光復座談爆衝突！議長張峻怒踹傅崐萁桌嗆「欺負光復人」傅喊要提告

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，今天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，議長張峻、許多災民不滿未被通知到場抗議，張峻更...

張峻帶人衝光復鄉座談踹桌 傅崐萁：議長帶頭動粗是民主之恥

花蓮縣光復鄉災後亟待復原，國民黨立委傅崐萁等人今舉辦座談，卻遭花蓮縣議長張峻「踢館」，指眾多災民沒被通知。傅崐萁國會辦公...

為堰塞湖溢流災情募款...賑災基金會24日關帳 累計捐款13.9億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動募款專案，募款為期一個月，至10月24日午夜關帳，累計募得比數逾31...

替被忽視的光復人出一口氣！張峻怒踹傅崐萁桌場面火爆

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，今天在光復鄉舉辦災後重建條例座談會，議長張峻不滿未被通知到場抗議，直接衝進場踢傅崐萁...

燕子口堰塞湖壩頂降低4公尺 明挖深擴寬深槽線加大引水量

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖減災工程持續，為有效降低燕子口堰塞湖的水位與蓄水量，林業及自然保育署與施工廠商今天繼續降挖壩體，壩...

中秋不打烊 新北水利局緊急馳援花蓮清淤417噸

花蓮光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，引發洪水與大量泥沙災情，新北市水利局秉持「同島一命」精神，於中秋節接獲災情通報後火速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。