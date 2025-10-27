為堰塞湖溢流災情募款...賑災基金會24日關帳 累計捐款13.9億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動募款專案，募款為期一個月，至10月24日午夜關帳，累計募得比數逾31萬筆，累計款項13.9億元，原本預計募款金額5億元，最後募得款項高出2倍以上。賑災基金會指出，善款分三階段執行緊急慰助及家園支持、生活支持與關懷照顧、社區復原及重建，目前共計撥款8.29億元，用於慰助及家園支持項目。

賑災基金會指出，第一階段緊急慰助及家園支持，由衛福部辦理撥款作業，災區民眾若已申請，但未領取補助費用等，可致電1957福利諮詢專線，查詢相關程序。第一階段五項法定賑助：失蹤、重傷、失依、安遷、淹水救助；及第二階段之生活支持專案，包括弱勢戶生活補助、傷亡者家屬之生活補助兩類，已於20日函請花蓮縣政府提供賑助核定暨印領清冊，預備進行撥款作業。

其餘善款運用，賑災基金會除已公布「第二階段生活補助方案」，將擴大照顧弱勢家庭及失依家庭外，陸續依階段規劃賑助內容辦理，並排除公務預算應支出部分，以公開透明原則實際運用於災區災民，先照顧災後之生活、生計，再協助身心及社區之復原重建。倘有不足且必要之處，將由賑災基金會自有資金支出，且須依需求提出執行計畫，並符合本會之賑助章程，嚴格審查，謹慎撥款。

賑災基金會表示，已擴充量能製作收據，惟仍需人力及時間，本次募款專案收據預計11月開始陸續製作寄發，電子收據年底前就能收到，紙本收據最慢2月底前完成寄送，且所有善款都將嚴格把關，審慎使用，絕不會有疊床架屋、浮濫使用的情形。未來也會依規定進行公開徵信作業，公開款項收入與支出明細，嚴謹遵守募款責信原則。

