燕子口堰塞湖壩頂降低4公尺 明挖深擴寬深槽線加大引水量
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖減災工程持續，為有效降低燕子口堰塞湖的水位與蓄水量，林業及自然保育署與施工廠商今天繼續降挖壩體，壩頂高度已由原本270公尺降至266公尺，昨天開挖的深槽線引流水量與壩底的滲流水量今天都明顯增加，堰塞湖水位較昨天降低19公分。
林保署花蓮分署指出，在壩體降低後，明天林保署宜蘭分署將調派更大型的怪手進場，進一步加深與擴寬壩體深槽線，以加速湖水排放。
林保署表示，昨天壩體降挖與引流成效顯著，今除持續進行人工刷坡作業，以穩定坡面結構、減少土石滑落風險外，也針對壩體施工作業道降挖並加寬加固，以利明天更大型的350噸級挖土機進場，才能進一步挖深與擴寬深槽線，加大引流水量。會依據壩體結構與水位的動態變化調整作業策略，穩健推進降壩引流作業，確保安全。
林業保育署花蓮分署提醒，堰塞湖引流期間，立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位可能上升，請民眾切勿進入河道活動；另台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段仍維持人車管制，請配合現場人員指引。
