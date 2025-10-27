張峻帶人衝光復鄉座談踹桌 傅崐萁：議長帶頭動粗是民主之恥

花蓮縣光復鄉災後亟待復原，國民黨立委傅崐萁等人今舉辦座談，卻遭花蓮縣議長張峻「踢館」，指眾多災民沒被通知。傅崐萁國會辦公室指出，早就通知所有災民，但因場地有限有人數限制或請代表進場；傅崐萁除喊告外，也批暴力分子危害民眾、妨礙公務，張峻帶頭動粗是民主之恥。

傅崐萁、國民黨立委鄭天財與花蓮縣府團隊，今天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，張峻、許多災民不滿未被通知到場抗議，張峻更直接進場踢傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」，傅崐萁則回嗆「現行犯暴力行為馬上提告」。

傅崐萁辦公室隨後發出新聞稿回應指出，張峻進場施暴，先是出腳狠踹桌子重擊傅崐萁胸部，接著出拳強抓傅崐萁手臂，會場陷入一片混亂被迫中斷；所有村長及災民代表強烈抗議，指張峻等人不依民主程序派代表與會，反而在外面叫罵作秀，大大延誤座談會進行。

傅崐萁辦公室解釋，開會通知早就透過鄉鎮村里長發布給所有災民，因場地有限，事先也請村里長統計代表出席人數，本身就是光復鄉議員的張峻辦公室，昨天先是在群組嚷嚷說沒接到開會通知，今天又帶數十人到場外叫囂，主辦單位請張峻帶5位代表進場參與座談會，但張峻完全不理會，在外頭繼續抗議怒罵後直接衝進會場施暴。

傅崐萁表示，嚴厲譴責張峻的暴力行為，指張峻身為民意代表，如此惡劣的示範讓全國都看到，當場請求警察同仁逮捕現行犯，不容許暴力分子在公共場合危害一般民眾，尤其是在國會議員執行公務的座談會現場，身為議長的張峻竟然帶頭鬧場動粗，實在是民主之恥。

