快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

張峻帶人衝光復鄉座談踹桌 傅崐萁：議長帶頭動粗是民主之恥

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁今天在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻直接進場踢傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」，傅崐萁則回嗆「現行犯暴力行為馬上提告」。圖／讀者提供
國民黨立委傅崐萁今天在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻直接進場踢傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」，傅崐萁則回嗆「現行犯暴力行為馬上提告」。圖／讀者提供

花蓮縣光復鄉災後亟待復原，國民黨立委傅崐萁等人今舉辦座談，卻遭花蓮縣議長張峻「踢館」，指眾多災民沒被通知。傅崐萁國會辦公室指出，早就通知所有災民，但因場地有限有人數限制或請代表進場；傅崐萁除喊告外，也批暴力分子危害民眾、妨礙公務，張峻帶頭動粗是民主之恥。

傅崐萁、國民黨立委鄭天財與花蓮縣府團隊，今天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，張峻、許多災民不滿未被通知到場抗議，張峻更直接進場踢傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」，傅崐萁則回嗆「現行犯暴力行為馬上提告」。

傅崐萁辦公室隨後發出新聞稿回應指出，張峻進場施暴，先是出腳狠踹桌子重擊傅崐萁胸部，接著出拳強抓傅崐萁手臂，會場陷入一片混亂被迫中斷；所有村長及災民代表強烈抗議，指張峻等人不依民主程序派代表與會，反而在外面叫罵作秀，大大延誤座談會進行。

傅崐萁辦公室解釋，開會通知早就透過鄉鎮村里長發布給所有災民，因場地有限，事先也請村里長統計代表出席人數，本身就是光復鄉議員的張峻辦公室，昨天先是在群組嚷嚷說沒接到開會通知，今天又帶數十人到場外叫囂，主辦單位請張峻帶5位代表進場參與座談會，但張峻完全不理會，在外頭繼續抗議怒罵後直接衝進會場施暴。

傅崐萁表示，嚴厲譴責張峻的暴力行為，指張峻身為民意代表，如此惡劣的示範讓全國都看到，當場請求警察同仁逮捕現行犯，不容許暴力分子在公共場合危害一般民眾，尤其是在國會議員執行公務的座談會現場，身為議長的張峻竟然帶頭鬧場動粗，實在是民主之恥。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

影／光復座談爆衝突！議長張峻怒踹傅崐萁桌嗆「欺負光復人」傅喊要提告

鄭麗文赴災區斥綠政治算計 民進黨批鄭噴政治口水

鄭麗文花蓮同台傅崐萁 談「老藍男」爭議：老幹新枝傳承接力

習近平電賀鄭麗文當選 傅崐萁：兩岸和平是全民期待

相關新聞

影／光復座談爆衝突！議長張峻怒踹傅崐萁桌嗆「欺負光復人」傅喊要提告

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，今天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，議長張峻、許多災民不滿未被通知到場抗議，張峻更...

張峻帶人衝光復鄉座談踹桌 傅崐萁：議長帶頭動粗是民主之恥

花蓮縣光復鄉災後亟待復原，國民黨立委傅崐萁等人今舉辦座談，卻遭花蓮縣議長張峻「踢館」，指眾多災民沒被通知。傅崐萁國會辦公...

張峻怒踹傅崐萁桌 「替被忽視的光復人出一口氣」

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，今天在光復鄉舉辦災後重建條例座談會，議長張峻不滿未被通知到場抗議，直接衝進場踢傅崐萁...

中秋不打烊 新北水利局緊急馳援花蓮清淤417噸

花蓮光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，引發洪水與大量泥沙災情，新北市水利局秉持「同島一命」精神，於中秋節接獲災情通報後火速...

花蓮洪災檢討／災害告警多樣 研擬統一警報系統

花蓮洪災至今已滿1個月，儘管行政院災後公布比照海嘯警報的堰塞湖警報音檔，但立法院法制局、立委建議政府思考統一標準，避免民...

燕子口堰塞湖持續降壩引流 台8線仍管制

太魯閣國家公園燕子口本月17日土石崩塌，堵住立霧溪河道形成堰塞湖。施工團隊昨天除降挖壩體逾2公尺，也開挖深槽線引流湖水，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。