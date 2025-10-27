影／光復座談爆衝突！議長張峻怒踹傅崐萁桌嗆「欺負光復人」傅喊要提告

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，今天在光復鄉舉辦堰塞湖災區重建座談會，議長張峻、許多災民不滿未被通知到場抗議，張峻更直接進場踢傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人」，傅崐萁則回嗆「現行犯暴力行為馬上提告」。

今天有上百位光復鄉災民集結，到座談會大華活動中心現場抗議，要求進入會場，卻被警方擋在門外，一度要衝進去，後來張峻抵達現場，災民拍手歡迎，張峻更帶領部分災民突破警察人牆進入。

張峻一進入會場，立刻用抬腳用力踹傅崐萁的桌子，怒喊「為什麼沒有通知？欺負光復人是不是？」、「不要臉的東西，太過分了」，更說自己是光復鄉的子弟也是議長，卻叫其他親傅的議員來，「光復在地的議長不叫，都沒有收到座談會通知」，更呼籲各位村長、頭目大家要團結。

傅崐萁站起來回嗆，「國會在這裡開會，誰欺負光復人」、「現行犯不要動手，這種人叫做議長，今天有錄影，現場踢桌子暴力行為馬上提告」，兩人一度互嗆，場面火爆。

後來，張峻第二次進會場，他表示，質疑國會辦公室舉辦座談會，為什麼都是縣政府的人參與，今天縣議會開程序會，也不曉得今天座談會有邀請議員，自己也是災民，「為什麼不能參加？」

張峻公開向光復鄉親宣布，明年度的總預算已請縣府回去重編，所以今天程序會沒有列入，「請大家放心，光復鄉一定要團結」，一定要請縣政府重建計畫與經費編進去，未來會審查盡速通過。 張峻公開向光復鄉親宣布，明年度的總預算已請縣府回去重編，一定要請縣政府重建計畫與經費編進去。記者王思慧／攝影

