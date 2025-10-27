中秋不打烊 新北水利局緊急馳援花蓮清淤417噸

花蓮光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，引發洪水與大量泥沙災情，新北市水利局秉持「同島一命」精神，於中秋節接獲災情通報後火速組隊南下支援，動員184人次、逾百輛專業車輛，歷時10天協助清理417噸淤泥，全力助災區恢復生活秩序。

新北市水利局表示，9月底接獲市府災害應變中心通知後，立即啟動跨縣市支援機制，在最短時間內備妥機具與人員，隔日即派出3組工班、共17名專業人力，配備沖抽吸泥兩用車、水車、鏟土機與卡車等重型設備，迅速抵達花蓮光復鄉投入救災。

水利局指出，此次主要負責光復鄉中山路三段A幹線下水道與側溝清淤。由於泥沙大量堆積且已乾涸硬化，工班必須徒手開挖通道，才能讓機具接續作業。第一線支援人員高先生直言：「災情比想像中嚴重，側溝蓋打開來，泥都跟路面一樣高。」雖然作業極為艱難，但他強調，「我的想法很單純，就是趕快、努力做，讓積水能排出去，避免再度淹水。」

正工程司蔡姓人員也說明，現場多數下水道淤積7、8分滿，完全失去排水功能，初期只能靠人力在狹小悶熱空間清除，「每次只能容納1至2人作業，必須不斷輪替才能保障安全。」但鄉親熱情加油打氣，讓他們「覺得再辛苦也值得」。

水利局統計，10天來總計投入184人次、101輛次專業車輛，清出417噸泥沙。水利局長宋德仁感謝所有同仁與廠商通力合作，強調「救災一刻都不能等」，並表示：「再困難的事也要有人來做，這是我們的責任。」

宋德仁說，面對突發災難，新北水利團隊展現高效率動員與專業技術，透過實際行動落實「一方有難，八方支援」精神，盼協助光復鄉早日重現家園。 打開側溝蓋淤泥堵到與路面一樣高且都乾掉硬化，只能先靠人力清除淤泥。圖／新北市水利局提供 連十天挺進花蓮光復，新北水利局用專業打通淤塞下水道，讓居民可以早點恢復正常生活。圖／新北市水利局提供 側溝完全堵塞，無法發揮排水功能，僅靠人力在狹小空間中挖出通道。圖／新北市水利局提供 為確保施工人員安全，人孔必須先完成通風後，人員才能進入清理下水道。圖／新北市水利局提供 經施工人員努力將側溝淤泥剷除後，側溝逐漸疏通。圖／新北市水利局提供 雨水下水道涵管遭大量土石阻塞，嚴重影響排水功能。圖／新北市水利局提供

