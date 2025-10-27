燕子口堰塞湖持續降壩引流 台8線仍管制

太魯閣國家公園燕子口本月17日土石崩塌，堵住立霧溪河道形成堰塞湖。施工團隊昨天除降挖壩體逾2公尺，也開挖深槽線引流湖水，水位以每小時約3公分速率下降，魯丹橋橋面的溢流水痕也退縮2公尺左右。

林業保育署花蓮分署表示，除壩頂高度下降，引流水量也逐漸加強，壩體主要由堅硬岩塊構成，結構穩定，引流水量沒有明顯削弱壩體結構，無潰決跡象；但因水位還未降至台8線靳珩隧道西口路面以下，將持續降壩作業，降低堰塞湖水位。

在現場指揮施工的黃姓負責人，曾參與921草嶺潭堰塞湖的減災工程，林保署表示，他原率領公司團隊自嘉義遠征花蓮光復，義務協助復原，是國內少數具有堰塞湖處理專業的工程人員。

林保署昨也提醒民眾，堰塞湖引流可能導致立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位上升，切勿進入立霧溪下游河道內活動；台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，仍維持人車管制。

花蓮秀林鄉天祥、西寶與洛韶農民，平時經由台8線將蔬菜運往花蓮市區，因燕子口堰塞湖交通中斷，只能繞道宜蘭再折回花蓮，路程從原1小時左右拉長至7小時，收入對半砍，幾乎沒有利潤，花蓮縣府將向中央爭取資源補貼，減輕農民負擔。

