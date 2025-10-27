聽新聞
0:00 / 0:00
燕子口堰塞湖持續降壩引流 台8線仍管制
太魯閣國家公園燕子口本月17日土石崩塌，堵住立霧溪河道形成堰塞湖。施工團隊昨天除降挖壩體逾2公尺，也開挖深槽線引流湖水，水位以每小時約3公分速率下降，魯丹橋橋面的溢流水痕也退縮2公尺左右。
林業保育署花蓮分署表示，除壩頂高度下降，引流水量也逐漸加強，壩體主要由堅硬岩塊構成，結構穩定，引流水量沒有明顯削弱壩體結構，無潰決跡象；但因水位還未降至台8線靳珩隧道西口路面以下，將持續降壩作業，降低堰塞湖水位。
在現場指揮施工的黃姓負責人，曾參與921草嶺潭堰塞湖的減災工程，林保署表示，他原率領公司團隊自嘉義遠征花蓮光復，義務協助復原，是國內少數具有堰塞湖處理專業的工程人員。
林保署昨也提醒民眾，堰塞湖引流可能導致立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位上升，切勿進入立霧溪下游河道內活動；台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，仍維持人車管制。
花蓮秀林鄉天祥、西寶與洛韶農民，平時經由台8線將蔬菜運往花蓮市區，因燕子口堰塞湖交通中斷，只能繞道宜蘭再折回花蓮，路程從原1小時左右拉長至7小時，收入對半砍，幾乎沒有利潤，花蓮縣府將向中央爭取資源補貼，減輕農民負擔。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言