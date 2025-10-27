花蓮洪災檢討／災害告警多樣 研擬統一警報系統

花蓮洪災至今已滿1個月，儘管行政院災後公布比照海嘯警報的堰塞湖警報音檔，但立法院法制局、立委建議政府思考統一標準，避免民眾因訊號多樣無所適從，影響應變效率。內政部長劉世芳日前在立法院內政委員會答詢表示，告警系統會朝統一、明確的方向精進。

馬太鞍溪堰塞湖潰流重創花蓮光復，行政院主張納入「丹娜絲風災復原重建特別條例」修正草案，國民黨立法院黨團另提出「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」草案，兩案皆在立法院會逕付二讀。

立法院法制局評估報告指出，為有效彌補現行法制不足，同時確保馬太鞍溪堰塞湖災害復原工作迅速、妥適推動，立法院以特別條例方式處理尚屬允當，至於要採修法或立法，兩者各有利弊，皆為可行選擇，尊重立法院合議決定。

報告建議，我國面臨組織弱化及資源整合困境，檢討現行法制推動體系革新已是當務之急，建議主管機關審慎研議設置「具備統一指揮與資源整合功能的專責防災機關」可行性。

在討論是否設立專責防災機關前，內政部目前著手修正「災害防救法」，精進中央地方分工權責、災害通報機制、疏散撤離落實、災後復原重建、啟動災害漫遊。

法制局也指出，現行告警類型繁多，建議思考統一標準，避免民眾災害發生時因訊號多樣無所適從。日前民進黨立委蘇巧慧也呼籲，建議簡化告警、統一警報系統，方便民眾辨識；劉世芳當時回應，會朝此方向精進。

監察院審計部指出，災防中心2020年5月建置及維運災害撤離與收容評估系統，可查詢撤離與收容人口歷史資料、收容人口、物資統計與收容所資訊，卻因地方政府填報資料格式錯誤、編號重複等因素，有170筆收容所資料未匯入系統資料庫，有58筆收容所地址、可收容人數等資料錯置，今年1月函請國科會督促檢討改善。

審計部指出，經追蹤，災防中心已增加標點符號與英文大小寫等檢核程序，並自動回報錯誤情形，以利及時通知資料提供單位修正，確保資料正確性。

商品推薦