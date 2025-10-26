快訊

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

堰塞湖降壩引流道路仍封 花蓮大天祥地區27日停班課

中央社／ 花蓮縣26日電
燕子口堰塞湖降壩引流奏效，水位以每小時約3公分的速率下降中。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖降壩引流奏效，水位以每小時約3公分的速率下降中。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

燕子口堰塞湖降壩引流，水位緩降，但台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，仍管制人車進入；花蓮縣府今晚宣布，秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）27日停班停課。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

影／燕子口堰塞湖降壩引流奏效 水位緩降水簾規模縮小

台中人到花蓮旅遊…手機警報狂響 他祈求「復健順利」

燕子口堰塞湖壩體深槽線開挖 下游水位可能抬升

馬太鞍溪小型堰塞湖 溢流後湖體已消失

相關新聞

影／燕子口堰塞湖降壩引流奏效 水位緩降水簾規模縮小

太魯閣國家公園燕子口於本月17日發生土石崩塌，堵住立霧溪河道形成堰塞湖。在林業及自然保育署宜蘭與花蓮分署、承包商的努力下...

堰塞湖降壩引流道路仍封 花蓮大天祥地區27日停班課

燕子口堰塞湖降壩引流，水位緩降，但台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，仍管制人車進入；花蓮縣府今晚宣布...

太魯閣堰塞湖阻路 秀林農民繞行7小時送菜「利潤全沒了」

花蓮秀林鄉天祥、西寶與洛韶的農民，平時經由台8線將蔬菜運往花蓮市區，因為太魯閣燕子口堰塞湖造成交通中斷，只能繞道宜蘭再折...

花蓮災情曝災防中心系統缺漏 審計部要國科會督促改善

花蓮縣光復鄉進入災後復原階段，但連日豪雨再引發各界憂心，相關檢討也持續。監察院審計部表示，國家災防中心有建置及維運「災害...

花蓮洪災凸顯災害告警混亂影響應變？法制局及立委籲統一警報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰留釀災至今已滿一個月，告警不即時始終為災民詬病，儘管行政院災後公布了比照海嘯警報的堰塞湖警報音檔，但...

堰塞湖災情曝救災體系缺陷 立院法制局建議建立中央專責機構

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，曝露中央主責的農業部與地方花蓮縣政府難以獨立應對此種複合式災情的結構性缺陷。立法院法制局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。