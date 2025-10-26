太魯閣堰塞湖阻路 秀林農民繞行7小時送菜「利潤全沒了」
花蓮秀林鄉天祥、西寶與洛韶的農民，平時經由台8線將蔬菜運往花蓮市區，因為太魯閣燕子口堰塞湖造成交通中斷，只能繞道宜蘭再折回花蓮，路程從原本的1小時左右拉長至7小時，收入直接少一半，也沒有利潤，花蓮縣府將積極向中央爭取，減輕農民負擔。
由於農民有跟賣場簽約，必須將蔬菜運往花蓮，在封路前，從西寶到花蓮市區距離47公里，車程約1小時，但台8線封路後，農民們必須得先繞到宜蘭再到花蓮，距離279公里，車程拉長變近7小時，如果路況不好車程還有可能增加，還有人車子損壞，還要先花一筆修車費。
秀林鄉長王玫瑰指出，封路後農民運送農產品必須繞行公路，導致車輛損耗與貨物損失嚴重，且農特產品原本有4500公斤，經過長途運送回到花蓮時，損害都很大。去年開始，洛韶、西寶一帶已出現明顯的經濟危機，許多農民「賣出去的利潤只夠買下一次的苗」，鄉公所積極尋求縣府與中央單位協助。
西寶社區農民張羽廷說，他運送五十籃高麗菜，原重約1800公斤，但抵達市場前須長途繞行，加上途中壓傷、水傷嚴重，剝除壞葉後僅剩700多公斤可售，整個利潤和營收都沒有，這2個月的工錢都不夠，可說是血本無歸。
農業處長陳淑雯表示，農業處有與新秀農會保持聯繫，農會也很關心農友，會積極向中央爭取補助，希望能依照過去蘇花公路中斷運費補貼的模式，看每公斤多少錢來補助，幫助農友度過難關。
