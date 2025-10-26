快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮秀林鄉天祥、西寶與洛韶的農民，平時經由台8線將蔬菜運往花蓮市，因燕子口堰塞湖造成交通中斷，只能繞道宜蘭再折回花蓮，路程從原本的3、40分鐘拉長至7小時，收入直接少一半，也沒有利潤。圖／讀者提供
花蓮秀林鄉天祥、西寶與洛韶的農民，平時經由台8線將蔬菜運往花蓮市，因燕子口堰塞湖造成交通中斷，只能繞道宜蘭再折回花蓮，路程從原本的3、40分鐘拉長至7小時，收入直接少一半，也沒有利潤。圖／讀者提供

花蓮秀林鄉天祥、西寶與洛韶的農民，平時經由台8線將蔬菜運往花蓮市區，因為太魯閣燕子口堰塞湖造成交通中斷，只能繞道宜蘭再折回花蓮，路程從原本的1小時左右拉長至7小時，收入直接少一半，也沒有利潤，花蓮縣府將積極向中央爭取，減輕農民負擔。

由於農民有跟賣場簽約，必須將蔬菜運往花蓮，在封路前，從西寶到花蓮市區距離47公里，車程約1小時，但台8線封路後，農民們必須得先繞到宜蘭再到花蓮，距離279公里，車程拉長變近7小時，如果路況不好車程還有可能增加，還有人車子損壞，還要先花一筆修車費。

秀林鄉長王玫瑰指出，封路後農民運送農產品必須繞行公路，導致車輛損耗與貨物損失嚴重，且農特產品原本有4500公斤，經過長途運送回到花蓮時，損害都很大。去年開始，洛韶、西寶一帶已出現明顯的經濟危機，許多農民「賣出去的利潤只夠買下一次的苗」，鄉公所積極尋求縣府與中央單位協助。

西寶社區農民張羽廷說，他運送五十籃高麗菜，原重約1800公斤，但抵達市場前須長途繞行，加上途中壓傷、水傷嚴重，剝除壞葉後僅剩700多公斤可售，整個利潤和營收都沒有，這2個月的工錢都不夠，可說是血本無歸。

農業處長陳淑雯表示，農業處有與新秀農會保持聯繫，農會也很關心農友，會積極向中央爭取補助，希望能依照過去蘇花公路中斷運費補貼的模式，看每公斤多少錢來補助，幫助農友度過難關。

堰塞湖 花蓮

相關新聞

影／燕子口堰塞湖降壩引流奏效 水位緩降水簾規模縮小

太魯閣國家公園燕子口於本月17日發生土石崩塌，堵住立霧溪河道形成堰塞湖。在林業及自然保育署宜蘭與花蓮分署、承包商的努力下...

太魯閣堰塞湖阻路 秀林農民繞行7小時送菜「利潤全沒了」

花蓮秀林鄉天祥、西寶與洛韶的農民，平時經由台8線將蔬菜運往花蓮市區，因為太魯閣燕子口堰塞湖造成交通中斷，只能繞道宜蘭再折...

花蓮災情曝災防中心系統缺漏 審計部要國科會督促改善

花蓮縣光復鄉進入災後復原階段，但連日豪雨再引發各界憂心，相關檢討也持續。監察院審計部表示，國家災防中心有建置及維運「災害...

花蓮洪災凸顯災害告警混亂影響應變？法制局及立委籲統一警報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰留釀災至今已滿一個月，告警不即時始終為災民詬病，儘管行政院災後公布了比照海嘯警報的堰塞湖警報音檔，但...

堰塞湖災情曝救災體系缺陷 立院法制局建議建立中央專責機構

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，曝露中央主責的農業部與地方花蓮縣政府難以獨立應對此種複合式災情的結構性缺陷。立法院法制局...

馬太鞍溪堰塞湖隱憂 特遣隊示警中上游積大量土砂

馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5失蹤、百餘人受傷，這場台灣罕見的重大堰塞湖災害雖已解除紅色警戒，然而冒險前往現場探勘的特遣...

