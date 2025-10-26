影／燕子口堰塞湖降壩引流奏效 水位緩降水簾規模縮小

太魯閣國家公園燕子口於本月17日發生土石崩塌，堵住立霧溪河道形成堰塞湖。在林業及自然保育署宜蘭與花蓮分署、承包商的努力下，今天除了將壩體降挖超過2公尺，也順利開挖深槽線引流湖水，水位以每小時約3公分的速率下降中，魯丹橋橋面的溢流水痕也已退縮2公尺左右。

林保署花蓮分署表示，目前除了壩頂高度下降，引流水量也逐漸加強中，不過由於壩體主要由堅硬岩塊構成，結構穩定，引流水量沒有明顯削弱壩體結構，壩體也沒有潰決跡象；但由於水位還未降至台8線靳珩隧道西口路面以下，因此明天將持續降壩作業，以降低堰塞湖水位及蓄水量。

林保署說明，燕子口堰塞湖的降挖引流能在3天內有突破性的成果，除了該署調度前來支援的宜蘭分署能與花蓮分署合作無間外，在10月22日以4379萬元得標燕子口堰塞湖減災工程的晶富營造公司，經驗豐富、態度積極，更是工程能順利推進的關鍵。

林保署花蓮分署指出，在現場指揮施工的黃姓負責人，曾參與921草嶺潭堰塞湖的減災工程，是國內少數具有堰塞湖處理專業的工程人員，他原率領公司團隊自嘉義遠征花蓮光復鄉義務協助復原工作，因表現佳，特別邀請該公司參與投標並得標。

針對台8線山上農民抱怨因堰塞湖封路不便，花蓮分署副分署長朱懿千表示，持續解除堰塞湖危機，會在現場工作人員與環境安全的前提下，盡快處理搶災工作。

林保署提醒，堰塞湖引流可能導致立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位上升，民眾切勿進入立霧溪下游河道內活動；台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，仍維持人車管制。 燕子口堰塞湖降壩引流奏效，水位以每小時約3公分的速率下降中。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供 燕子口堰塞湖降壩引流奏效，魯丹橋橋面的溢流水痕也已退縮2公尺左右。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供 燕子口堰塞湖降壩引流奏效，水位以每小時約3公分的速率下降中。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

