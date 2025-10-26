影／燕子口堰塞湖降壩引流奏效 水位緩降水簾規模縮小

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
燕子口堰塞湖降壩引流奏效，水位以每小時約3公分的速率下降中。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖降壩引流奏效，水位以每小時約3公分的速率下降中。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

太魯閣國家公園燕子口於本月17日發生土石崩塌，堵住立霧溪河道形成堰塞湖。在林業及自然保育署宜蘭與花蓮分署、承包商的努力下，今天除了將壩體降挖超過2公尺，也順利開挖深槽線引流湖水，水位以每小時約3公分的速率下降中，魯丹橋橋面的溢流水痕也已退縮2公尺左右。

林保署花蓮分署表示，目前除了壩頂高度下降，引流水量也逐漸加強中，不過由於壩體主要由堅硬岩塊構成，結構穩定，引流水量沒有明顯削弱壩體結構，壩體也沒有潰決跡象；但由於水位還未降至台8線靳珩隧道西口路面以下，因此明天將持續降壩作業，以降低堰塞湖水位及蓄水量。

林保署說明，燕子口堰塞湖的降挖引流能在3天內有突破性的成果，除了該署調度前來支援的宜蘭分署能與花蓮分署合作無間外，在10月22日以4379萬元得標燕子口堰塞湖減災工程的晶富營造公司，經驗豐富、態度積極，更是工程能順利推進的關鍵。

林保署花蓮分署指出，在現場指揮施工的黃姓負責人，曾參與921草嶺潭堰塞湖的減災工程，是國內少數具有堰塞湖處理專業的工程人員，他原率領公司團隊自嘉義遠征花蓮光復鄉義務協助復原工作，因表現佳，特別邀請該公司參與投標並得標。

針對台8線山上農民抱怨因堰塞湖封路不便，花蓮分署副分署長朱懿千表示，持續解除堰塞湖危機，會在現場工作人員與環境安全的前提下，盡快處理搶災工作。

林保署提醒，堰塞湖引流可能導致立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位上升，民眾切勿進入立霧溪下游河道內活動；台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，仍維持人車管制。

燕子口堰塞湖降壩引流奏效，水位以每小時約3公分的速率下降中。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖降壩引流奏效，水位以每小時約3公分的速率下降中。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖降壩引流奏效，魯丹橋橋面的溢流水痕也已退縮2公尺左右。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖降壩引流奏效，魯丹橋橋面的溢流水痕也已退縮2公尺左右。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖降壩引流奏效，水位以每小時約3公分的速率下降中。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
燕子口堰塞湖降壩引流奏效，水位以每小時約3公分的速率下降中。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

堰塞湖 花蓮

花蓮災情曝災防中心系統缺漏 審計部要國科會督促改善

花蓮縣光復鄉進入災後復原階段，但連日豪雨再引發各界憂心，相關檢討也持續。監察院審計部表示，國家災防中心有建置及維運「災害...

花蓮洪災凸顯災害告警混亂影響應變？法制局及立委籲統一警報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰留釀災至今已滿一個月，告警不即時始終為災民詬病，儘管行政院災後公布了比照海嘯警報的堰塞湖警報音檔，但...

堰塞湖災情曝救災體系缺陷 立院法制局建議建立中央專責機構

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，曝露中央主責的農業部與地方花蓮縣政府難以獨立應對此種複合式災情的結構性缺陷。立法院法制局...

馬太鞍溪堰塞湖隱憂 特遣隊示警中上游積大量土砂

馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5失蹤、百餘人受傷，這場台灣罕見的重大堰塞湖災害雖已解除紅色警戒，然而冒險前往現場探勘的特遣...

台中人到花蓮旅遊…手機警報狂響 他祈求「復健順利」

住台中的林姓男子昨天帶家人到花蓮旅遊，今天回程時在台鐵花蓮站搭車，上車不久手機就連續接到多通警報，提醒花蓮立霧溪燕子口堰...

