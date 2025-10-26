花蓮災情曝災防中心系統缺漏 審計部要國科會督促改善
花蓮縣光復鄉進入災後復原階段，但連日豪雨再引發各界憂心，相關檢討也持續。監察院審計部表示，國家災防中心有建置及維運「災害撤離與收容評估系統」，但當中卻有資料缺漏或錯置，已函國科會督促檢討改善，災防中心已新增檢核程序，確保收容所資料之正確性。
審計部說明，行政法人國家災害防救科技中心為強化政府救災能力，建置及維運災害撤離與收容評估系統，系統並於2020年5月上線，可供查詢撤離與收容人口歷史資料、收容人口及物資統計與收容所資訊，並定期更新數據，提供災管人員用於規畫防災及減災準備。
審計部查核發現，災防中心收容評估系統之收容所資料因地方政府填報資料格式錯誤、欠缺點位座標或編號重複等因素，計有170筆收容所資料未匯入系統資料庫，並有58筆收容所地址、服務里別、可收容人數等重要欄位資料錯置，影響防災準備規畫，因此已在今年1月函請國科會督促檢討改善。
審計部表示，經追蹤改善情形，災防中心已增加標點符號與英文大小寫等檢核程序，並自動回報錯誤情形，以利及時通知資料提供單位修正，確保收容所資料之正確性。
