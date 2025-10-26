快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。圖／本報資料照片
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。圖／本報資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰留釀災至今已滿一個月，告警不即時始終為災民詬病，儘管行政院災後公布了比照海嘯警報的堰塞湖警報音檔，但朝野立委紛紛建議，應思考現行警報分類，是否有統一標準可能，避免民眾災害時因訊號多樣無所適從，影響應變效率。

內政部長劉世芳日前曾在立法院內政委員會質詢時回應，會朝告警系統統一、明確的方向精進。

花蓮洪災過後，不少災民與居民抱怨告警不及，沒收到通知與撤離廣播，也凸顯現行警報機制對於堰塞湖災害尚缺乏明確處理，中央災害應變中心經檢討後，稱未來將比照海嘯警報作法，透過警報鳴放預警並進行疏散。

不過，立法院法制局在丹娜絲重建特別條例修正草案的評估報告指出，內政部應修正「災害防救法」，將堰塞湖災害納入法定災害，明定農業部作為主責機關，將權責分工正式入法；再由農業部依法訂定堰塞湖災害警報訊號種類、內容及發布時機等。

立法院法制局提到，現行告警類型繁多，涉及多個部會，包括水旱災、工業管線災害、礦災等不同災害警報，建議內政部通盤檢討警報分類，思考統一標準可能性，避免民眾於災害發生時因訊號多樣無所適從，影響應變效率。

民進黨立委蘇巧慧日前在內政委員會質詢時也提到，現行告警聲音種類過多、民眾難以辨識，「防空警報大家一聽就知道，緊急疏散警報卻沒人知道是什麼」，建議未來告警簡化、明確並統一警報系統，方便民眾辨識。劉世芳當時回應，會朝此方向精進。

影／燕子口堰塞湖今開深槽引流！林保署示警：勿靠近立霧溪下游

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖減災工程持續，林業及自然保育署表示，昨天已針對堰塞湖壩體降挖近2公尺。今（26日）上午9時將開挖壩...

堰塞湖災情曝救災體系缺陷 立院法制局建議建立中央專責機構

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，曝露中央主責的農業部與地方花蓮縣政府難以獨立應對此種複合式災情的結構性缺陷。立法院法制局...

馬太鞍溪堰塞湖隱憂 特遣隊示警中上游積大量土砂

馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5失蹤、百餘人受傷，這場台灣罕見的重大堰塞湖災害雖已解除紅色警戒，然而冒險前往現場探勘的特遣...

花蓮洪災凸顯災害告警混亂影響應變？法制局及立委籲統一警報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰留釀災至今已滿一個月，告警不即時始終為災民詬病，儘管行政院災後公布了比照海嘯警報的堰塞湖警報音檔，但...

台中人到花蓮旅遊…手機警報狂響 他祈求「復健順利」

住台中的林姓男子昨天帶家人到花蓮旅遊，今天回程時在台鐵花蓮站搭車，上車不久手機就連續接到多通警報，提醒花蓮立霧溪燕子口堰...

光復將建「超級堤防」2027年底完成 能防洪百年

水利署正在花蓮馬太鞍溪重建堤防並疏浚河道，行政院長卓榮泰昨視察時要求盤點全國堰塞湖，訂定清疏期程，強調「這麼大的教訓不要...

