花蓮洪災凸顯災害告警混亂影響應變？法制局及立委籲統一警報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰留釀災至今已滿一個月，告警不即時始終為災民詬病，儘管行政院災後公布了比照海嘯警報的堰塞湖警報音檔，但朝野立委紛紛建議，應思考現行警報分類，是否有統一標準可能，避免民眾災害時因訊號多樣無所適從，影響應變效率。

內政部長劉世芳日前曾在立法院內政委員會質詢時回應，會朝告警系統統一、明確的方向精進。

花蓮洪災過後，不少災民與居民抱怨告警不及，沒收到通知與撤離廣播，也凸顯現行警報機制對於堰塞湖災害尚缺乏明確處理，中央災害應變中心經檢討後，稱未來將比照海嘯警報作法，透過警報鳴放預警並進行疏散。

不過，立法院法制局在丹娜絲重建特別條例修正草案的評估報告指出，內政部應修正「災害防救法」，將堰塞湖災害納入法定災害，明定農業部作為主責機關，將權責分工正式入法；再由農業部依法訂定堰塞湖災害警報訊號種類、內容及發布時機等。

立法院法制局提到，現行告警類型繁多，涉及多個部會，包括水旱災、工業管線災害、礦災等不同災害警報，建議內政部通盤檢討警報分類，思考統一標準可能性，避免民眾於災害發生時因訊號多樣無所適從，影響應變效率。

民進黨立委蘇巧慧日前在內政委員會質詢時也提到，現行告警聲音種類過多、民眾難以辨識，「防空警報大家一聽就知道，緊急疏散警報卻沒人知道是什麼」，建議未來告警簡化、明確並統一警報系統，方便民眾辨識。劉世芳當時回應，會朝此方向精進。

