馬太鞍溪堰塞湖隱憂 特遣隊示警中上游積大量土砂

馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5失蹤、百餘人受傷，這場台灣罕見的重大堰塞湖災害雖已解除紅色警戒，然而冒險前往現場探勘的特遣隊示警，上中游還堆積大量崩塌土砂，崩塌地形等仍待研究。

根據林保署資料，馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午2時50分發生壩頂溢流，短短30分鐘水位就從1141公尺降到1127公尺，換算堰塞湖面積約110公頃，等同於有1540萬噸的水瞬間湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量，對下游造成嚴重災害。

雖然10月22日解除紅色警戒，堰塞湖潰決後，目前天然壩體積約1.1億立方公尺，溢流口左岸還有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，9月25日至10月25日僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象。

2支特遣隊冒險探勘 所獲資料成重要參考

崩塌位置在西高嶺山與清水嶺山之間的稜線南坡，僅有獸徑、無人到達的深山裡，曾有2支特遣隊冒險抵達，留下地形、地貌相關資料，作為後續調查研究、研擬策略的重要參考和依據。

特遣隊伍統籌與總領隊張光承接受中央社記者訪問，回憶成行與探勘過程時說，7月21日薇帕颱風後，7月25日航拍攝影觀察及科學檢測，發現馬太鞍溪上游堰塞湖形成；8月中下旬林保署派一支隊伍上山勘查，但未成功到達堰塞湖。

張光承說：「9月8日委託我，希望開設隊伍到堰塞湖邊觀察，所以其實是在溢流事件之前就有規畫。」接著在9月10日與花蓮分署研擬計畫。

「對我們經常登山探索的人來說應該是可行，所以決定出發。」張光承建議組織兩個隊伍，分別由光復、萬榮南北兩線深入堰塞湖區，萬榮隊原本訂10月初出發，碰上樺加沙颱風來襲，一度考慮取消；由於9月23日堰塞湖溢流之後，社會關注度高，空勤直升機、無人機每天都空拍傳回很多現場照片，發現除了周遭崩塌之外，若深入更遠的森林應該沒問題。

萬榮隊路線風險高 看見水鹿受困泥漿

於是光復隊9人在9月30日、萬榮隊6人於10月2日出發。張光承說，萬榮隊路線較光復隊短，是到達堰塞湖最短距離，但須經過500公頃大崩塌區，植被裸露，相對未知性更高，風險也高。

擔任東區搜救協會搜救組副組長張光承肩負起萬榮隊的領隊。

張光承說：「我們這一隊經過兩段斷崖，受限地形得垂降、找路，崩塌後不曾有人前往，還好有獸徑，有水鹿走過，甚至看見一隻水鹿受困在泥漿中無法動彈，只剩下頭部與我們對望，雖想救牠，但現實是自己也會陷入險境中無法抽身。」

張光承解釋，光復隊從林道21K開始走，到37K上稜線，再走2、3天時間才到堰塞湖右岸；萬榮隊從林道約10K開始走，林道盡頭20K，有一處可以展望的鞍部叫「望溪」，再走2、3公里抵堰塞湖的左岸。

這支特遣隊沿著萬榮林道上行，從台電保線道上切至廢棄的森林鐵路，走在被樹根纏繞的廢棄枕木、鏽蝕斷裂的鋼軌上，步履謹慎充滿未知；在林間搭帳篷過夜，頭2天還碰上下雨。

張光承說，馬太鞍溪中游是峽谷地形，進入湖區前地質非常破碎，眼前整片白朦朦，並非山嵐雲霧，而是灰塵蔽日；堰塞湖色湛藍、風平浪靜，溢流口的水流汩汩，一個轉彎後水勢變得洶湧，此現象懷疑是地下水冒出。

張光承指出，目前科學的監測有限，未知的事仍多，500公頃崩塌地質的組成、構造、褶皺、斷層都未有詳細研究，崩塌面積如此大，森林、微氣候的改變，生態、水文變化等都值得深入探討。

特遣隊「探路」盼助科學家赴現場觀察

他說，林保署目前在湖邊放置水量計監測，以及航空攝影、無人機空拍等，高解析度影像將由科學家做分析，而兩隊特遣隊重點目的之一就是「探路」，有助科學家未來有機會到現場觀察、採集，瞭解整個構造、狀態。

張光承指出，土砂更令人擔憂，上、中游有約2.5億立方公尺的崩塌堆積土砂，此次溢流事件流到光復鄉僅約1386萬立方公尺，鏟子超人連日所清的土砂15萬立方公尺左右；對於那麼大量的土砂的治理、對策仍待解方，「當然約2.5億立方公尺的土砂不會一次沖下來，但遇到颱風、大雨若沖下100萬、1000萬立方公尺就可能對下游造成災情。」

張光承說，10月5日上午9時40分左右到達湖區，回報完畢後合影，同時觀察到湖旁的森林線，底下的樹林曾經是泡在水裡的，崩塌後全都覆蓋一層灰白色粉塵，已然成為「死亡森林」，樹木腐朽酸味瀰漫在樹林間。

「整個山崩塌後是鬆的，沒有任何植被，我們到山上那天是晴天，天氣很好，但吹來一陣小小的風，碎石就刷下來，地質非常不穩定。」張光承說，他們也觀察到崩塌的山壁有許多裂痕、滲出水，整個是不穩定的岩盤，岩石崩裂後成為新的碎石變得很銳利，「太破碎了！」

洪水氾濫範圍 曾是水道走過之處

萬榮隊中負責刈草開路、空拍探勘的梁聖岳提到相關歷史、水文，他認為馬太鞍溪堰塞湖既是自然環境形成，大自然的力量讓人敬畏，所以人們的宜居處更應善加選擇。

1897年日治時期就對馬太鞍溪流域地理樣貌進行描述：「花蓮溪由多數流向東北的溪澗所匯成，自馬大安溪（今馬太鞍溪）至行爐嘴原野（約今鳳林山興里一帶的縱谷平原）之間，溪脈錯綜複雜。沿山腳有多處廣闊的乾溪，每逢山洪暴漲，便攜帶石灰岩、黏板岩等岩屑，自山間奔流而下，層層堆積於礫石原之上，遠望一片皎白。」

東華大學人文創新與社會實踐研究中心的資料顯示，若將日治時期「官有林野圖」中不同時期的行水區資料，套疊到1948年的美軍航照，便能看出高度一致的對應關係：洪水的氾濫範圍，其實正是水道原本曾經走過的地方。

換言之，人為築堤雖能暫時改變河流的行徑，但在極端事件下，水流往往仍會依循既有的地形低窪處復返。透過這些圖資的觀察，似乎也在提醒：災害的發生常不是偶然，而是自然規律與人地互動長期累積的結果。

