聽新聞
0:00 / 0:00
台中人到花蓮旅遊…手機警報狂響 他祈求「復健順利」
住台中的林姓男子昨天帶家人到花蓮旅遊，今天回程時在台鐵花蓮站搭車，上車不久手機就連續接到多通警報，提醒花蓮立霧溪燕子口堰塞湖今天辦理壩體降挖作業，下游民眾和遊客勿進入河道與管制區，林男說，花蓮接連出現堰塞湖災情很辛苦，盼花蓮災後復健能順利進行。
林姓男子說，他昨天帶家人到花蓮，為當地觀光盡一分心力，今天回程，早上在花蓮車站搭車後，沿途手機接到多通警報，他感嘆這是花蓮限定警報，讓這趟花蓮旅遊留下難忘回憶。
花蓮太魯閣立霧溪因邊坡坍方在燕子口附近形成堰塞湖，今天上午9點進行壩體深槽線開挖，引流湖水以降低水位及蓄水量，可能造成下游水位抬升，早上已發布通報單提醒民眾勿進入立霧溪下游河道與管制區。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言