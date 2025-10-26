快訊

台中人到花蓮旅遊…手機警報狂響 他祈求「復健順利」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中林姓男子帶家人到花蓮旅遊，今天在台鐵花蓮站搭車時，手機不斷出現緊急警報簡訊。圖／林姓男子提供
台中林姓男子帶家人到花蓮旅遊，今天在台鐵花蓮站搭車時，手機不斷出現緊急警報簡訊。圖／林姓男子提供

住台中的林姓男子昨天帶家人到花蓮旅遊，今天回程時在台鐵花蓮站搭車，上車不久手機就連續接到多通警報，提醒花蓮立霧溪燕子口堰塞湖今天辦理壩體降挖作業，下游民眾和遊客勿進入河道與管制區，林男說，花蓮接連出現堰塞湖災情很辛苦，盼花蓮災後復健能順利進行。

林姓男子說，他昨天帶家人到花蓮，為當地觀光盡一分心力，今天回程，早上在花蓮車站搭車後，沿途手機接到多通警報，他感嘆這是花蓮限定警報，讓這趟花蓮旅遊留下難忘回憶。

花蓮太魯閣立霧溪因邊坡坍方在燕子口附近形成堰塞湖，今天上午9點進行壩體深槽線開挖，引流湖水以降低水位及蓄水量，可能造成下游水位抬升，早上已發布通報單提醒民眾勿進入立霧溪下游河道與管制區。

