影／燕子口堰塞湖今開深槽引流！林保署示警：勿靠近立霧溪下游

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖減災工程持續，林業及自然保育署表示，昨天已針對堰塞湖壩體降挖近2公尺。今（26日）上午9時將開挖壩體深槽線，引流湖水降低水位及蓄水量，可能造成下游水位抬升，已發布通報單提醒花蓮縣政府與秀林鄉公所確保民眾勿進入立霧溪下游河道內。

10月17日清晨，太魯閣國家公園燕子口步道因高陡大理岩崩塌，堵住立霧溪河道形成堰塞湖，經林保署宜蘭分署與承包廠商連日努力，已完成大部分上邊坡刷坡與壩體施工便道開闢。

林業保育署花蓮分署表示，經國立成功大學防災研究中心專業團隊評估，堰塞湖引流的水量不致危及下游聚落，但立霧溪燕子口下游至出海口沿線溪床水位可能抬升，仍屬危險地帶，呼籲民眾切勿進入。另通報燕子口以下河道沿岸河防構造物、東部電廠設施及鐵公路橋梁等公共設施的主管機關提高警覺。

花蓮分署指出，台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東到魯丹橋路段則因為堰塞湖水溢流，持續管制人車進入。燕子口堰塞湖引流期間，將密切觀察壩體變化，有任何異常情形將立即發布細胞廣播簡訊，請民眾保持警覺。 花蓮太魯閣立霧溪燕子口堰塞湖壩底溢流。圖／林保署花蓮分署提供 花蓮太魯閣立霧溪燕子口堰塞湖壩體降挖，林保署花蓮分署提醒民眾勿進入立霧溪下游河道內。圖／林保署花蓮分署提供 花蓮太魯閣立霧溪燕子口堰塞湖壩體降挖，林保署花蓮分署提醒民眾勿進入立霧溪下游河道內。圖／林保署花蓮分署提供

