燕子口堰塞湖壩體深槽線開挖 下游水位可能抬升

立霧溪燕子口堰塞湖水位穩定，林保署進行減災工程，施工便道已推進壩頂，昨天壩體降挖近2公尺，今天上午進行壩體深槽線開挖，引流湖水降低水位及蓄水量，下游水位可能抬升。

林業及自然保育署花蓮分署今天上午表示，燕子口堰塞湖引流期間，將密切觀察壩體變化，有任何異常情形將立即發布細胞廣播簡訊，請民眾保持警覺，特別留意。

花蓮分署表示，已發布通報單提醒花蓮縣政府與秀林鄉公所，確保民眾勿進入立霧溪下游河道內。

花蓮分署指出，經成大防災研究中心專業團隊評估，堰塞湖引流的水量不致危及下游聚落，但立霧溪燕子口下游至出海口沿線溪床水位可能抬升，仍屬危險地帶，呼籲民眾切勿進入。

另外，也通報燕子口以下河道沿岸河防構造物、東部電廠設施及鐵公路橋梁等公共設施的主管機關提高警覺。台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東到魯丹橋路段則因為堰塞湖水溢流，持續管制人車進入。

