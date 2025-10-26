光復將建超級堤防 2027年底完成 能防洪百年

水利署正在花蓮馬太鞍溪重建堤防並疏浚河道，行政院長卓榮泰昨視察時要求盤點全國堰塞湖，訂定清疏期程，強調「這麼大的教訓不要歷史重演」、「現在要跟下一個防汛期比賽」。水利署強調後年底將完成光復超級堤防，能有100年防洪標準。

卓榮泰也赴收容所探親災民，並了解環境清理及垃圾暫置場情形，由政務委員季連成、花蓮縣府代理秘書長饒忠陪同。

農業部林保署長林華慶說，馬太鞍溪堰塞湖的壩體還有1.2億立方公尺的土砂，壩體左面崩塌地還有一億立方，河道則有3000至4000萬立方公尺。國有林地河道1.2公里平緩區域清疏範圍以上因溪床狹窄、兩岸坡度陡峭，以設置防砂設施為主要對策，年底前預計清疏38萬立方公尺，希望明年汛期來可完成一部分攔砂，防止同時往下移動。

林華慶說，治理經費逾11億元，中長期減災工程評估從兩處開設施工便道進去，方案一光復林道19K處較可行，坡度較平緩但很長，預估需200個工作天；方案二的萬榮林道30K處可行性較低，須再評估。

卓榮泰表示，整治馬太鞍溪暫置的淤泥要東砂北運或西運，把時程拉出來，明年防汛期前該做的工作、交通建設全做好。

水利署長林元鵬說，馬太鞍溪主槽已建構主深槽，預計年底緊急疏浚100萬立方公尺，明年汛期前300萬立方公尺、明年底600萬立方公尺。他說，600萬立方公尺是要建立一個8公里長、150公尺寬、5公尺深的深水槽，理論上可容納100年頻率的雨量。花蓮溪上游也需疏浚，會盡量就近暫置或同步處理。

目前馬太鞍溪臨時堤防已做完，林元鵬說，堤防復建工程明年4月要完成；臨時堤防上方要再加強、加厚，做完會跟左岸鳳林端的土堤差不多高，因要保護的光復市區人多，會再多做1公尺高的堤頂防洪牆保護；馬太鞍溪淤積非常嚴重，上游仍有堰塞湖風險，2027年底要完成超級堤防，會再加高、加厚，因應100年防洪標準和特殊情境。

