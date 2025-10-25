燕子口堰塞湖減災工程 施工便道推進到壩頂
花蓮立霧溪燕子口堰塞湖水位穩定，林業保育署花蓮分署委託廠商進行減災工程，施工便道今天已推進到壩頂，將進行降挖作業。
林業及自然保育署花蓮分署表示，經監測燕子口堰塞湖水位穩定，壩體址部穩定滲流，重機具施工便道已順利推進到壩頂，預計進行壩頂空間降挖。
花蓮分署監測，燕子口堰塞湖水位高程266.55公尺，距離壩頂溢流仍有約3.45公尺，湖水面積為11公頃，蓄水量為190萬噸（滿庫為230萬噸），天然壩體積為32萬立方公尺。
花蓮分署表示，雖已暫時解除警戒，中橫公路台8線靳珩隧道及魯丹橋仍維持封閉，呼籲民眾遠離河道。
另外，馬太鞍溪堰塞湖監測，花蓮分署表示，水位高程1019.6公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為150萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺，10月1日至今水位無明顯變化，水流無異狀，持續從溢流口穩定流出。
