快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

燕子口堰塞湖減災工程 施工便道推進到壩頂

中央社／ 花蓮縣25日電

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖水位穩定，林業保育署花蓮分署委託廠商進行減災工程，施工便道今天已推進到壩頂，將進行降挖作業。

林業及自然保育署花蓮分署表示，經監測燕子口堰塞湖水位穩定，壩體址部穩定滲流，重機具施工便道已順利推進到壩頂，預計進行壩頂空間降挖。

花蓮分署監測，燕子口堰塞湖水位高程266.55公尺，距離壩頂溢流仍有約3.45公尺，湖水面積為11公頃，蓄水量為190萬噸（滿庫為230萬噸），天然壩體積為32萬立方公尺。

花蓮分署表示，雖已暫時解除警戒，中橫公路台8線靳珩隧道及魯丹橋仍維持封閉，呼籲民眾遠離河道。

另外，馬太鞍溪堰塞湖監測，花蓮分署表示，水位高程1019.6公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為150萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺，10月1日至今水位無明顯變化，水流無異狀，持續從溢流口穩定流出。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

記取光復洪災教訓 卓榮泰不要歷史重演：盤點全國堰塞湖

馬太鞍溪堰塞湖傳「沒公開模型」？內政部：已有研判並啟動撤離

馬太鞍溪小型堰塞湖 溢流後湖體已消失

太魯閣燕子口堰塞湖警戒解除 秀林鄉大天祥等地區明天仍停班停課

相關新聞

院長幫幫忙！光復鄉部落災民「攔轎」陳情卓榮泰

今天是光復節，行政院長卓榮泰第4度到花蓮光復鄉視察，Fata'an部落族人提出集體中繼安置訴求，認為中繼空間要考量部落生...

要建「超級堤防」！卓榮泰今視察馬太鞍溪 水利署：100年防洪標準

花蓮光復洪災事發已一個月，經濟部水利署加緊馬太鞍溪堤防重建與疏浚，行政院長卓榮泰今視察現況，也提及百年防洪大計，但地方憂...

記取光復洪災教訓 卓榮泰不要歷史重演：盤點全國堰塞湖

行政院長卓榮泰今上午至馬太鞍溪視察，政務委員、時任中央前進協調所總協調官季連成也陪同，也了解公路局、水利署及林保署報告「...

監測花蓮堰塞湖 燕子口昨降挖導流

花蓮馬太鞍溪上游、太魯閣燕子口堰塞湖陸續解除警戒，林業保育署仍持續監測，馬太鞍溪堰塞湖水穩定流出，下方後來新生成的小堰塞...

花蓮堰塞湖狀況穩定 燕子口重機具進場降挖導流

花蓮馬太鞍溪上游、太魯閣燕子口溪堰塞湖陸續解除警戒，林業保育署仍持續監測，馬太鞍溪堰塞湖狀況穩定，湖水穩定流出，蓄水量維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。