院長幫幫忙！光復鄉部落災民「攔轎」陳情卓榮泰

今天是光復節，行政院長卓榮泰第4度到花蓮光復鄉視察，Fata'an部落族人提出集體中繼安置訴求，認為中繼空間要考量部落生活與文化空間，也不應侷限房屋損毀者。卓榮泰允諾一定聽取部落的意見，並說中繼屋非永久屋，會有長期安置計畫。

光復洪災仍有200多人安置在大全活動中心及周邊旅宿。衛福部社會救助司長蘇昭如簡報指出，目前剩下大全活動中心收容45人，另有197人入住19間旅宿，「安心住、政府付」專案執行到10月底，之後若有住宿需求會銜接到國土署租金補助。

國土署中繼安置第一階段以佛祖街重災區為主，71戶有40戶有中繼意願。國土署長吳欣修說，已確認花蓮糖廠舊宿舍及大進國小東側的台糖土地兩塊基地，啟動緊急採購，下周起陸續施工。非屬第一階段的災戶有需求，也正在調查盤點。

他說，台糖舊宿舍2、3樓有11戶，會請承包廠商趕在11月底完成，大進國小東側組合屋是一樓，以老人及無障礙優先，不能用明火，會有共用廚房及洗衣間，收取基本水電費及共同區域維護管理費，原則以1年為限，必要時得延長1年。

吳欣修說，短期可在旅宿安置，雙人房每月3.2萬元、四人房每月4.4萬元，中長期租屋補貼依親、依友都可以，補貼費用9000到1萬9000元，原則上1年，必要時可延長，長期提供重建修繕貸款利息補貼。

「院長，幫幫忙!」Fata'an部落族人高聲向卓榮泰陳情，在地縣議員蔡依靜（Lamen Panay）表示，部落風險評估還沒確定，不只Fata'an，加里洞、阿陶莫等部落都提心吊膽。

她強調，部落有整體性，家戶、農田受損嚴重，族人生計無著、內心受創，非常需要聚集在一起共度難關，希望中繼屋符合部落意願、照顧族人生活與文化空間，且部落家戶多也要時間調查。

花蓮縣政府代理祕書長饒忠表示，中繼屋是3到5年短暫居住，並非永久居住，觀念要釐清。除第一階段40戶，還有災民提出中繼需求，縣府會繼續配合國土署一起調查，若鑑定後不能居住有需要重建，建請行政院比照0403地震災戶提供重建補貼。

行政院顧問、重建協調委員會副執行祕書李孟諺說，9個功能組有一個是安置重建組，就包含中繼宅、永久安置方式等，由內政部跟原民會共同負責，族人擔心堤防安全，也會將堤防疏浚與重建這一組一起處理；卓榮泰允諾會聽取部落頭目、族人意見，安全、便利和對土地感情都會考量。 花蓮光復鄉Fata'an部落族人利用行政院長卓榮泰視察機會，當面陳情爭取集體中繼安置。記者王燕華／攝影 行政院長卓榮泰（左2）今天到光復鄉大全活動中心視察災民收容狀況，Fata'an部落的縣議員蔡依靜（Lamen Panay）代表族人說明訴求。記者王燕華／攝影 行政院長卓榮泰（右）今天到光復鄉大全活動中心視察災民收容狀況。記者王燕華／攝影

