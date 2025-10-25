要建「超級堤防」！卓榮泰今視察馬太鞍溪 水利署：100年防洪標準

花蓮光復洪災事發已一個月，經濟部水利署加緊馬太鞍溪堤防重建與疏浚，行政院長卓榮泰今視察現況，也提及百年防洪大計，但地方憂整治狀況能否承受大雨，水利署強調後年底將完成超級堤防，能有100年防洪標準。

水利署長林元鵬說，馬太鞍溪主槽已建構主深槽，目前緊急疏浚三階段，預計年底100萬立方公尺，明年汛期前300萬立方公尺、年底600萬立方公尺，水利署10個單位共同努力，標案全發包。

林元鵬說，600萬立方公尺是要建立一個8公里長、150公尺寬、5公尺深的深水槽，理論上可容納100年頻率的雨量為原則，如果超過就會跑到高灘地，以目前執行跟堤防狀況，高灘地應該是安全。

他指出，日前溢流前，馬太鞍溪疏浚每日4.8萬立方公尺的執行量能，而這兩天都超過7萬立方公尺，經增加更多標案、車輛進出的優化，有信心以一天7萬立方公尺來講，年底達成300萬立方公尺沒問題，明年4月一定可以達成600萬目標。

土方去化部分，林元鵬坦言「挖簡單，去化難」，已找到鄰近1公里的國產署土地153公頃，運距10公里處則有台糖150公頃土地，今縣府有提及附近一塊70公頃土地，水利署會多重努力，順利去化土方。花蓮溪上游也需疏浚，盡量就近找暫置地點或同步處理。

他說，臨時堤防已做完，堤防復建工程明年4月要完成；臨時堤防上方要再繼續做加強、加厚，屆時做完會跟左岸鳳林端的土堤差不多高，也因為保護標的光復市區人多，會再多做堤頂1公尺高的防洪牆保護。

林元鵬表示，2027年底要完成超級堤防，會再加高、加厚，目的是除了100年防洪標準，還有特殊情境，意即目前馬太鞍溪淤積非常嚴重，預期下刷力道會持續來有泥沙，且上游仍有堰塞湖風險。

卓榮泰說，水利署除了做一個深的疏浚河道外，因為在萬榮、鳳林的超級堤防過去完成了，如果能夠完成光復這邊的超級堤防，三道防線能夠完成，未來馬太鞍溪兩邊就能夠有一個百年防洪大計的防洪計畫。

花蓮縣政府代理秘書長饒忠關切，若遇颱風季節，豪大雨日雨量可能達1000毫米，且若再有新的堰塞湖，雨量達標要撤離光復鄉民，恐造成人民恐慌和生活不定，目前馬太鞍溪整治程度能否容納洪流？

林元鵬回應，臨時堤防與正式堤防有一定差距，律定日雨量達200毫米，換算成流量是每秒1000立方公尺，從過去5年經驗，每年10月至4月發生機率平均不到1次。100年頻率的日雨量是平均值600多毫米，平均流域要達到670毫米並不是那麼容易。 經濟部水利署指出，這兩天馬太鞍溪疏浚都超過7萬立方公尺，年底達成300萬立方公尺沒問題。記者王燕華／攝影 花蓮光復洪災事發已一個月，經濟部水利署加緊馬太鞍溪堤防重建與疏浚。記者王燕華／攝影 花蓮光復洪災事發已一個月，經濟部水利署加緊馬太鞍溪堤防重建與疏浚，行政院長卓榮泰（左二）今視察現況，政務委員、時任中央前進協調所總協調官季連成（右）也陪同。記者王燕華／攝影

