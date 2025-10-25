快訊

記取光復洪災教訓 卓榮泰不要歷史重演：盤點全國堰塞湖

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復馬太鞍溪疏浚現況。記者王燕華／攝影
花蓮光復馬太鞍溪疏浚現況。記者王燕華／攝影

行政院長卓榮泰今上午至馬太鞍溪視察，政務委員、時任中央前進協調所總協調官季連成也陪同，也了解公路局、水利署及林保署報告「馬太鞍溪橋重建、馬太鞍溪上下游疏濬復建」工程進度。卓要求清疏期程、堰塞湖全面盤點，這麼大的教訓不要歷史重演。

農業部林保署長林華慶指出，馬太鞍溪堰塞湖的壩體還有1.2億立方公尺的土沙，壩體左面崩塌地還有一億立方，河道則有3000至4000萬立方公尺。

他說，馬太鞍溪國有林地河道1.2公里平緩區域，清疏範圍以上因溪床狹窄、兩岸坡度陡峭，以設置防砂設施為主要對策，年底前預計清疏38萬立方公尺，希望明年汛期來可完成一部分攔沙，不要集中同一時間往下移動。

林華慶表示，災後迄今已清疏5萬立方公尺土砂，之前溪底便道搭設1.6公里，但因10月21日小型堰塞湖溢流，便道遭沖毀，已清疏河道需重新施清疏及施作；清疏土砂量大，會找尋合適地方堆置。

他指出，中長期減災工程是評估從兩處開設施工便道進去，方案一光復林道19K處較可行，坡度較平緩但長度很長，預估需200個工作天，方案二萬榮林道30K處可行性較低，雖然直線距離短，但中間涉及一處峭壁有1000公尺高差，還需進一步評估；若有施工便道，可針對壩體降挖、降低水位、壩體穩定。治理經費逾11億元。

卓榮泰表示，馬太鞍溪從上游、下游到整體整治，是未來要給花蓮光復鄉親一個更大的安全保障。上游部分，農業部一直在監測水位，施工便道的方案決定後就照特別預算跟其他預算進行；下游則全力清淤，暫放的淤泥如何清運如東沙北運、東沙西運等方式，要把時程拉出來，不要一暫就動不了，要趕快清掉。

卓榮泰說，橋、河堤部分的時程已經有了，現在要把馬太鞍溪上、下游跟整體防治的時程再拉出來，要農業部與經濟部對整體流域治理計畫趕快定案，時程訂好，照時程進行，還在做計畫的，盡快做出來，行政院全力支持，現在要跟下一個防汛期比賽，明年防汛期前該做的工作、交通建設全做好。

他指出，從9月23到現在已經一個月，這個月也告訴我們應該有能力將經驗用到未來所有復建工程，擴展到全國各地。他已要求農業部全面重新檢驗，全國各地各河川溪流上有可能形成堰塞湖或已形成堰塞湖的地形地貌，跟未來如何加強監測。「這麼大的教訓，不要讓它歷史重演。」得到經驗、教訓，會好好為台灣國土、國人把關。

行政院長卓榮泰（中）今上午至馬太鞍溪視察，政務委員、時任中央前進協調所總協調官季連成（左）也陪同。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（中）今上午至馬太鞍溪視察，政務委員、時任中央前進協調所總協調官季連成（左）也陪同。記者王燕華／攝影

