監測花蓮堰塞湖 燕子口昨降挖導流

花蓮馬太鞍溪上游、太魯閣燕子口堰塞湖陸續解除警戒，林業保育署仍持續監測，馬太鞍溪堰塞湖水穩定流出，下方後來新生成的小堰塞湖已消失；燕子口堰塞湖的壩底穩定滲流，廠商昨進場施工，為壩體降挖及導流。

林業署花蓮分署昨天監測，馬太鞍溪堰塞湖已解除紅色警戒，恢復常態警戒；下游800公尺處於21日崩塌形成小堰塞湖，昨觀測發現湖體已經消失，河道流路恢復正常。

燕子口堰塞湖持續穩定滲流，已解除警報，但台8線靳珩隧道西出口淹水路段及東出口至魯丹橋溢流水路段仍封閉。

