花蓮堰塞湖狀況穩定 燕子口重機具進場降挖導流

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖狀況穩定，湖水持續溢流並沿台8線魯丹橋面回流立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖狀況穩定，湖水持續溢流並沿台8線魯丹橋面回流立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪上游、太魯閣燕子口堰塞湖陸續解除警戒，林業保育署仍持續監測，馬太鞍溪堰塞湖狀況穩定，湖水穩定流出，蓄水量維持150萬噸，下方後來新生成的小堰塞湖湖體已消失；燕子口堰塞湖的壩底穩定滲流，廠商今天已進場進行壩體降挖及導流工程。

林業署花蓮分署今天監測顯示，馬太鞍溪上游堰塞湖面積12.6公頃，蓄水量150萬噸，是溢流前滿水位的1.7%，溢流口左岸有約1億立方公尺土砂堆積在坡面，壩體體積也約1.1億立方公尺。

堰塞湖下游800處於21日崩塌形成小堰塞湖，23日溢流後持續沖刷，今天觀測顯示小湖湖體已經消失，河道流路恢復正常。馬太鞍溪堰塞湖已在前天解除紅色警戒，恢復常態警戒。

燕子口堰塞湖面積11公頃，蓄水量為191萬噸，水位距離壩頂約有3.37公尺，壩壩體積為32萬立方公尺，狀況穩定，壩體持續穩定滲流，昨天下午已解除警報，但台8線靳珩隧道西出口淹水路段及東出口至魯丹橋溢流水路段仍封閉。

花蓮分署表示，承包堰塞湖降壩工程的廠商今天一早已進場，將分兩階段降挖壩體及導流，先採刷坡與開設導流水道方式，若水流順利導引，可自然削弱壩體，若成效不佳，再啟動第二階段降挖作業。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖蓄水量維持約150萬噸。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖蓄水量維持約150萬噸。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖蓄水量維持約150萬噸。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖蓄水量維持約150萬噸。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖狀況穩定，機具今天進場施作壩體降挖工程。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖狀況穩定，機具今天進場施作壩體降挖工程。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖今天監測狀況穩定。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖今天監測狀況穩定。圖／林業署花蓮分署提供

堰塞湖 花蓮 燕子口 馬太鞍溪 太魯閣

