馬太鞍溪堰塞湖傳「沒公開模型」？內政部：已有研判並啟動撤離

內政部24日再度澄清，外界指稱「專業團隊已完成沖刷力道與影響範圍模型卻未公開，導致馬太鞍溪堰塞湖災害發生」的說法並不正確，政府早在9月21日下午3時即召開「馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離研商會議」，由中央災害應變中心統籌，邀集台灣大學與陽明交通大學團隊提供模型研判與戶籍套繪資料，據此推算出應撤離戶數共1,800戶，並明確劃定萬榮、鳳林、光復三鄉鎮的警戒範圍。

內政部還說，同日下午6時，中央召開第三次工作會報，進一步請三鄉鎮公所確認撤離人數，22日上午9時的第四次工作會報中，農業部建議再增列37戶，最終確認需撤離的戶數為1,837戶，之後由國防部協助花蓮縣政府及三鄉鎮公所執行異地或垂直預防性撤離作業。

內政部指出，農業部林業及自然保育署也於22日上午發布紅色警戒通報，從清晨6時起持續透過細胞簡訊、電視與廣播插播通知民眾撤離，地方警消亦同步出動警車與消防車輛巡迴廣播，協助民眾安全撤離。

內政部表示，該場研商會議參與單位包括內政部、農業部、交通部中央氣象署等中央部會，及花蓮縣政府秘書長、消防局長、社會處長、農業處長、警察局長等地方官員，並有光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所代表與會，所有會議結論均有正式發布，並即刻交由地方政府執行撤離措施，相關疏散資訊均已公開，外傳「模型資料未公開」或「未通知撤離」的指控與事實不符。

