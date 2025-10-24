花蓮堰塞湖洪災撤離資訊遭疑未公開引傷亡 內政部：有發布且要求執行

媒體報導，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害事發前，專業團隊已完成沖刷力道與影響範圍的內部模型，卻未公開資料導致後續傷亡。內政部今天澄清表示，9月21日下午推算撤離戶數、警戒範圍後，當天就召開會議要求確認撤離人數，會議決議內容均對外發布，並要求執行撤離。

陽明交大退休教授高銘盛在花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害事故中失蹤，聯合報昨天報導指出，高銘盛妻子質疑，高銘盛在佛祖街住了11年，經歷地震、颱風、豪雨，對土地的保水能力胸有成竹，判斷堰塞湖「溢流」應不致成災，未料事發前2天，專業團隊已完成沖刷力道與影響範圍的內部模型，但這份資料沒被公開，決定了佛祖街民眾命運。

內政部今天發布新聞稿澄清，9月21日下午3時，中央災害應變中心召開「馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離研商會議」，由內政部邀請參與評估的台灣大學、陽明交通大學團隊提供情資研判及戶籍套繪，推算出應疏散撤離戶數共1800戶，並明確劃定三鄉鎮警戒範圍；當天晚間6時召開第3次工作會報，請萬榮、鳳林、光復鄉鎮公所確認撤離人數。

22日9時，召開第4次工作會報，農業部建議再增加37戶，最終確認1837戶為需撤離對象，後續由國防部協助縣府和3鄉鎮公所執行異地或垂直預防性撤離。

22日上午，農業部林保署再發布紅色警戒通報單，當天上午6時開始，持續透過細胞簡訊、電視和廣播插播通知民眾撤離，花蓮當地也出動警車、消防分隊車輛巡邏廣播。

內政部強調，9月21日下午「馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離研商會議」與會者包括內政部、農業部、交通部中央氣象署等中央部會，協助評估的台灣大學、陽明交通大學團隊，地方政府則有花蓮縣政府秘書長、消防局長、社會處長、農業處長、警察局長等人員，以及光復鄉公所民政課長、鳳林鎮公所秘書和民政課、萬榮鄉公所鄉長和民政課，會議的決議內容均對外發布，並請相關單位進行撤離工作，並無不公開撤離資訊的情況。

