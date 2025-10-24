馬太鞍溪小型堰塞湖 溢流後湖體已消失

花蓮馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒，林業保育署花蓮分署監測，蓄水量維持150萬噸，穩定從溢流口流出；至於下游800公尺處日前形成的小型堰塞湖溢流後已消失，河道流路恢復正常。

林業及自然保育分署花蓮分署持續監測，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量150萬噸，自9月23日溢流破壞後，水位高程已下降119公尺。

花蓮分署表示，經觀測10月1日至今水位無明顯變化，蓄水量降到溢流前1.7%，水流穩定從溢流口流出，堰塞湖溢流後，天然壩體積約1.1億立方公尺，溢流口左岸仍有1億立方公尺的土沙堆積在坡面，陡坡曾局部崩塌，沒有明顯整體滑動跡象。

另外，馬太鞍溪堰塞湖下游800公尺處的新生小型堰塞湖，花蓮分署表示，昨天溢流後水流持續沖刷，湖體幾乎消失，今天觀測小湖已消失，河道流路恢復正常。

