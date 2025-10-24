馬太鞍堰塞湖洪災滿月…光復中繼屋40戶 最快年底完成
花蓮馬太鞍堰塞湖洪災滿月，國土署長吳欣修昨宣布第一階段中繼屋已選定光復糖廠員工宿舍、大進國小東側農地，可提供約40戶，會趕在12月底前完成，讓災民盡快入住。太魯閣燕子口堰塞湖也暫時解除警戒，收容所16名民眾可返家，但台8線中橫淹水路段持續封閉。
洪水造成光復鄉上千家戶受災，一度收容安置1423人，目前還有283人。對於中繼安置，許多災民希望「離災不離鄉」，Fata'an部落自救會要求白天讓他們返回家園清理，晚上住在安全的中繼屋，以免部落文化傳承中斷。
收容災民感嘆，能夠回家住，誰願意住收容所，什麼都不方便；偏偏依親短期還好，太久也不好意思，畢竟是打擾人家。
中央規畫第一階段中繼屋對象為佛祖屋一帶因淤泥掩埋不堪居住的重災區，原列冊89戶，經剔除門牌重疊、訪談調查，40戶有入住意願，國土署昨在光復糖廠說明規畫。
吳欣修說，受災戶都不希望離光復鄉太遠，因此選定光復糖廠舊宿舍、大進國小東側農地兩地點規畫中繼宅。他說，光復糖廠宿舍以1戶4人計算，可住11戶，室內裝修工期12月上旬完成；大進國小東側面積較大，將建30戶組合屋，約需2個月，會請廠商趕年底前完成。
光復鄉民代表蔡智輝關心部落中繼安置問題；大同村長邱金仲則憂心交通及中繼屋居住期限。吳欣修說，部落災戶安置須內部有共識，原民會派代表參與部落會議，國土署將與原民會、縣府、鄉公所合作，不會棄之不管。
另外，林保署花蓮分署昨下午1時30分解除燕子口堰塞湖警戒，4時30分解除收容，讓撤離民眾返家。花蓮分署表示，監測資料顯示，堰塞湖壩高約40公尺，距壩頂溢流仍有3.31公尺，湖面面積約11公頃，蓄水量191萬噸，距滿水位230萬噸還有段距離；因壩體由大理石塊與崩解土砂組成，結構穩定，底部穩定滲流，無明顯變化，專業團隊評估後決定暫時解除警戒。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言