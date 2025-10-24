聽新聞
馬太鞍堰塞湖洪災滿月…光復中繼屋40戶 最快年底完成

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮報導
國土署選定光復糖廠員工宿舍作為第一階段中繼屋地點、2、3樓可住11戶4口之家。記者王燕華／攝影
國土署選定光復糖廠員工宿舍作為第一階段中繼屋地點、2、3樓可住11戶4口之家。記者王燕華／攝影

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災滿月，國土署長吳欣修昨宣布第一階段中繼屋已選定光復糖廠員工宿舍、大進國小東側農地，可提供約40戶，會趕在12月底前完成，讓災民盡快入住。太魯閣燕子口堰塞湖也暫時解除警戒，收容所16名民眾可返家，但台8線中橫淹水路段持續封閉。

洪水造成光復鄉上千家戶受災，一度收容安置1423人，目前還有283人。對於中繼安置，許多災民希望「離災不離鄉」，Fata'an部落自救會要求白天讓他們返回家園清理，晚上住在安全的中繼屋，以免部落文化傳承中斷。

收容災民感嘆，能夠回家住，誰願意住收容所，什麼都不方便；偏偏依親短期還好，太久也不好意思，畢竟是打擾人家。

中央規畫第一階段中繼屋對象為佛祖屋一帶因淤泥掩埋不堪居住的重災區，原列冊89戶，經剔除門牌重疊、訪談調查，40戶有入住意願，國土署昨在光復糖廠說明規畫。

吳欣修說，受災戶都不希望離光復鄉太遠，因此選定光復糖廠舊宿舍、大進國小東側農地兩地點規畫中繼宅。他說，光復糖廠宿舍以1戶4人計算，可住11戶，室內裝修工期12月上旬完成；大進國小東側面積較大，將建30戶組合屋，約需2個月，會請廠商趕年底前完成。

光復鄉民代表蔡智輝關心部落中繼安置問題；大同村長邱金仲則憂心交通及中繼屋居住期限。吳欣修說，部落災戶安置須內部有共識，原民會派代表參與部落會議，國土署將與原民會、縣府、鄉公所合作，不會棄之不管。

另外，林保署花蓮分署昨下午1時30分解除燕子口堰塞湖警戒，4時30分解除收容，讓撤離民眾返家。花蓮分署表示，監測資料顯示，堰塞湖壩高約40公尺，距壩頂溢流仍有3.31公尺，湖面面積約11公頃，蓄水量191萬噸，距滿水位230萬噸還有段距離；因壩體由大理石塊與崩解土砂組成，結構穩定，底部穩定滲流，無明顯變化，專業團隊評估後決定暫時解除警戒。

