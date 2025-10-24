災防法研修 拒撤離擬最高罰15萬

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成多人死傷，撤離責任歸屬中央、地方吵翻天。內政部長劉世芳昨表示，中央、地方分工權責仍有持續精進空間，將舉辦災害防救法研修座談會，完善災害防救機制。內政部消防署主秘張裕忠透露，未來若不配合強制撤離，初擬修法版本罰3萬至15萬元。

內政部部務會報，昨安排消防署報告「災害防救法歷次修法重點盤整暨災害防救法研議方向」。劉世芳說，「災害防救法」自89年7月19日制定公布以來，歷經11次修正，法制及體制已具一定基礎，但面對全球氣候變遷，以及複合型、新興災害類型挑戰，仍需謹慎應對、快速應變，因此消防署將邀集相關專家學者、中央部會，以及地方政府舉行災防法研修座談會，完善災害防救機制。

劉世芳指出，去年0403花蓮地震，與今年0121嘉義地震、丹娜絲颱風、樺加沙颱風，還有花蓮馬太鞍溪、立霧溪堰塞湖等災害過程中，在中央地方分工權責、災害通報機制、疏散撤離落實、災後復原重建、啟動災害漫遊等面向，仍有持續精進空間。

劉世芳說，災害防救法今年5月28日修正公布，未來將朝向明確中央與地方權責分工、加強災害告警讓民眾知悉、強化疏散撤離、精進復原重建、建立啟動災時通訊漫遊機制、明確假訊息查證、澄清機制等面向，研議修正災害防救法，全面強化災害防救機制。

關於修法研議方向，張裕忠說，針對堰塞湖事件，會考慮在法條增列加強演練，還有定期檢測村里的廣播設備、疏散撤離等，針對民眾不配合撤離，可能會有強制執行。

「目前內部初擬內容是如果不撤離，可以罰3萬到15萬元。」張裕忠說，這只是消防署初步版本，尚未送內政部討論。

今年丹娜絲颱風造成台南通訊中斷，淪為孤島。張裕忠說，也會研議要求電信業者建立備援機制，以及網路漫遊的啟動和撤除時機，授權應變中心必要時啟用。

