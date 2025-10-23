太魯閣燕子口堰塞湖警戒解除 秀林鄉大天祥等地區明天仍停班停課

太魯閣燕子口堰塞湖監測狀況穩定，今天下午解除警戒，不過台8線中橫公路溢流路段仍持續封閉。花蓮縣府今晚宣布，秀林鄉大天祥地區明天仍然停止上班上課。

林業及自然保育分署今天宣布，連日空拍監測，燕子口堰塞湖壩體結構穩定，底部穩定滲流，沒有加劇，因氣象預報最近不會有豪大雨，解除紅色警戒，但台8線175.5公里靳珩隧道西口淹水區至魯丹橋間仍為溢流水道，屬高風險區域，公路局持續封路。

堰塞湖警戒解除後，下游撤離民眾已陸續返家，不過因台8線部分路段封閉，縣府晚間宣布，秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）明天停止上班上課。 太魯閣園區內燕子口堰塞湖狀況穩定，下午解除警戒。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

商品推薦