天災頻傳…災防法將修6方向 消防署初擬不配合強制撤離最高罰15萬

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今部務會報安排消防署報告「災害防救法歷次修法重點盤整暨災害防救法研議方向」，會後記者會說明相關內容。記者張曼蘋／攝影
內政部今部務會報安排消防署報告「災害防救法歷次修法重點盤整暨災害防救法研議方向」，會後記者會說明相關內容。記者張曼蘋／攝影

近年災害頻傳，內政部長劉世芳表示，經0403花蓮地震、丹娜絲颱風、樺加沙颱風及花蓮堰塞湖等災害，中央地方分工權責仍有持續精進空間，後續將邀相關專家學者、中央部會及地方政府開災害防救法研修座談會，完善災害防救機制。消防署內部初步研擬增列不配合強制撤離要罰3萬到15萬元。

內政部今部務會報安排消防署報告「災害防救法歷次修法重點盤整暨災害防救法研議方向」。劉世芳表示，災害防救法自89年7月19日制定公布以來，歷經11次修正，法制及體制已具一定基礎，但面對全球氣候變遷與複合型、新興災害類型的挑戰，仍需謹慎應對，快速應變，因此消防署後續將邀集相關專家學者、中央部會及地方政府召開災害防救法研修座談會，納入各方災害經驗，完善災害防救機制。

劉世芳指出，近年災害頻仍，政府在113年0403花蓮地震、114年0121嘉義地震、丹娜絲颱風、樺加沙颱風，以及花蓮馬太鞍溪、立霧溪堰塞湖等災害過程中，在中央地方分工權責、災害通報機制、疏散撤離落實、災後復原重建、啟動災害漫遊等面向仍有持續精進空間。

劉世芳說明，災害防救法最近一次是在今年5月28日修正公布，未來將朝向明確中央與地方權責分工、加強災害告警讓民眾知悉、強化疏散撤離、精進復原重建、建立啟動災時通訊漫遊機制、明確假訊息查證、澄清機制等面向，研議修正災害防救法，全面強化我國災害防救機制。

消防署主秘張裕忠表示，針對堰塞湖事件，會考慮在法條上面增列加強演練，還有定期要去檢測村里的廣播設備，疏散撤離的部分，針對民眾沒辦法配合，可能會有一些強制執行草案。

張裕忠說，未來這個強制執行部分，「目前內部初擬內容是如果不撤離，可以罰3萬到15萬元，但這個還沒有報到部討論，沒有正式公布，只是一個初擬的意見。」

劉世芳強調，災害的發生無可避免，但可透過災害防救機制的精進及防災教育的推廣，並結合防災士及TCERT訓練能量，藉由演習驗證政府與民眾對於各項災害防救SOP的熟悉度，全面提升全民災防意識及韌性，當災害發生時有效降低損害，確保人民生命財產安全。

內政部今部務會報安排消防署報告「災害防救法歷次修法重點盤整暨災害防救法研議方向」。圖／內政部提供
內政部今部務會報安排消防署報告「災害防救法歷次修法重點盤整暨災害防救法研議方向」。圖／內政部提供

