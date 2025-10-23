快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

花蓮馬太鞍溪災害募款明午夜關帳 Line Pay今晚就關！累計撥付8.29億元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
馬太鞍溪堰塞湖釀災，9月25日賑災基金會啟動專案募款，預計募款至10月24日，關帳日期逼近。本報資料照片。
馬太鞍溪堰塞湖釀災，9月25日賑災基金會啟動專案募款，預計募款至10月24日，關帳日期逼近。本報資料照片。

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，發生嚴重災害，至今已接近1個月。賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至今日募得款項將近12億9千餘萬元，總筆數超過31萬筆。 基金會指出，截至目前為止，善款已撥付8.29億，全數用於緊急慰助及家園支持，其餘善款運用，將用於第二階段「生活補助方案」，擴大照顧弱勢家庭及失依家庭。

賑災基金會表示，本次專案募款將於明天截止，LINE Pay專案捐款，配合金流作業將提前關閉，將於今天23時59分截止募款，土地銀行專案帳戶及四大超商則於明日23時59分截止募款。另，中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會，昨天合計捐款新台幣5千萬元，以開立支票方式捐助，基金會已於今天進行支票存入，但尚未計入前述募捐總額。

賑災基金會強調，本次募款獲得國人、企業愛心捐助，專案勸募剩餘最後一日，請有意捐款民眾把握時間。由於24日適逢假日，故募款截止後統計募得總額，將於下周一統一對外公布。因本次民眾捐款愛心踴躍，基金會已擴充量能製作收據，但仍需人力及時間，本次募款專案收據預計11月開始陸續製作寄發，索取電子收據者，預計年底前就能收到，紙本收據則最慢要等到明年2月。

外界關注賑災基金會善款使用情況，基金會指出，截至目前為止，善款已撥付8.29億，全數用於第一階段緊急慰助及家園支持。其餘善款，除前已公布之「第二階段生活補助方案」將擴大照顧弱勢家庭及失依家庭外，陸續依階段規劃賑助內容辦理，並排除公務預算應支出部分，以公開透明原則實際運用於災區災民，先照顧災後之生活、生計，再協助身心及社區之復原重建

賑災基金會指出，若善款不足且必要之處，將由賑災基金會自有資金支出，且須依需求提出執行計畫，並符合本會之賑助章程，嚴格審查，謹慎撥款。

堰塞湖 花蓮 馬太鞍溪 LINE 復原重建 賑災基金會 募款

延伸閱讀

全球台商心繫花蓮 世總捐838萬元助災後重建

評估堰塞湖無立即危險 中央災害應變中心撤除

「謝謝你們來過光復」 花蓮將推優惠邀善心人士回花蓮玩

台灣LINE Premium會員計畫明年上半年上線 每月訂閱費用165元

相關新聞

花蓮馬太鞍溪災害募款明午夜關帳 Line Pay今晚就關！累計撥付8.29億元

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，發生嚴重災害，至今已接近1個月。賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災...

【重磅快評】光復不光復 災民何去何從？

後天是「台灣光復節」，當國人歡慶節日時，花蓮光復鄉洪災滿月，儘管「鏟子超人」一度讓人熱血沸騰，但上百位災民至今仍無力面對...

不用住旅館了…光復鄉中繼屋最快12月底完成

花蓮洪災滿月，國土署長吳欣修今天下午到光復說明第一階段的中繼屋規畫，已選定光復糖廠員工宿舍、大進國小東側農地，共可提供約...

「確保安全為優先」國家公園署還原決策過程 揭太魯閣封園4考量

因應燕子口堰塞湖等影響，太魯閣國家公園17日至22日封閉全園，引發議論。國家公園署還原決策過程指出，當時路面溢流已阻斷交...

全球台商心繫花蓮 世總捐838萬元助災後重建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情進入重建階段，世界台灣商會聯合總會總會長熊強生今天率領代表團前往花蓮縣政府，代表全球台商捐贈新...

可以回家了！太魯閣堰塞湖警戒宣布解除 收容鄉民將返家

太魯閣園區立霧溪上游的燕子口堰塞湖，經連日監測，水位穩定且壩體無異常，研判對下游居民暫時沒有直接威脅，林業及自然保育署花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。