花蓮馬太鞍溪災害募款明午夜關帳 Line Pay今晚就關！累計撥付8.29億元

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，發生嚴重災害，至今已接近1個月。賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至今日募得款項將近12億9千餘萬元，總筆數超過31萬筆。 基金會指出，截至目前為止，善款已撥付8.29億，全數用於緊急慰助及家園支持，其餘善款運用，將用於第二階段「生活補助方案」，擴大照顧弱勢家庭及失依家庭。

賑災基金會表示，本次專案募款將於明天截止，LINE Pay專案捐款，配合金流作業將提前關閉，將於今天23時59分截止募款，土地銀行專案帳戶及四大超商則於明日23時59分截止募款。另，中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會，昨天合計捐款新台幣5千萬元，以開立支票方式捐助，基金會已於今天進行支票存入，但尚未計入前述募捐總額。

賑災基金會強調，本次募款獲得國人、企業愛心捐助，專案勸募剩餘最後一日，請有意捐款民眾把握時間。由於24日適逢假日，故募款截止後統計募得總額，將於下周一統一對外公布。因本次民眾捐款愛心踴躍，基金會已擴充量能製作收據，但仍需人力及時間，本次募款專案收據預計11月開始陸續製作寄發，索取電子收據者，預計年底前就能收到，紙本收據則最慢要等到明年2月。

外界關注賑災基金會善款使用情況，基金會指出，截至目前為止，善款已撥付8.29億，全數用於第一階段緊急慰助及家園支持。其餘善款，除前已公布之「第二階段生活補助方案」將擴大照顧弱勢家庭及失依家庭外，陸續依階段規劃賑助內容辦理，並排除公務預算應支出部分，以公開透明原則實際運用於災區災民，先照顧災後之生活、生計，再協助身心及社區之復原重建。

賑災基金會指出，若善款不足且必要之處，將由賑災基金會自有資金支出，且須依需求提出執行計畫，並符合本會之賑助章程，嚴格審查，謹慎撥款。

商品推薦