【重磅快評】光復不光復 災民何去何從？

後天是「台灣光復節」，當國人歡慶節日時，花蓮光復鄉洪災滿月，儘管「鏟子超人」一度讓人熱血沸騰，但上百位災民至今仍無力面對殘破家園，「光復不光復」成為強烈對比。

近一個月以來，聯合報每天關注災區復原進度，今天更以兩大版全版報導洪災滿月現況與困境，家園淹成泥田、道路斷裂、農地廢耕，堆積如山的淤泥與廢棄物待清運，還有人在等待死去家人托夢，洪災夢魘揮之不去。走不出生活泥濘、堰塞湖危機近在眼前，只要任何一次下雨或地震，憂慮就籠罩光復災區，天災未解、人禍當前，災民不知何去何從？

令人憂心的是，堰塞湖危機仍如鯁在喉，只要再下一場傾盆大雨，堰塞湖警報恐再成為光復噩夢。這樣的「不定時炸彈」，暴露出防災體系的老問題，上游監測不足、警戒標準模糊、通報撤離失靈，這是動搖國本的大問題。

事實上，光復洪災預警早就存在，去年底，水保單位與學界就曾示警，花蓮縱谷地形陡峭、土質鬆軟，一旦強降雨集中，溪流匯流速度極快。災害當日，通報機制失靈，不少民眾接獲撤離通知時，洪水已經湧入家門。這不只是天災，也是人禍，在極端氣候威脅下，類似危機不會只出現在花蓮，全台各地都可能面臨，同島一命，國人應休戚與共。

災民的長期安置問題也迫在眉梢，許多人只能暫住親友家或學校體育館，孩子輟學、長輩病倒，大家希望「中繼屋」離災不離村。百廢待舉之際，中央和花蓮縣府仍頻傳政治角力，政治不該成為人民的堰塞湖，台灣最美麗的風景是人，有時候最破壞風景的也是人，災民重建家園仍是一條漫漫長路。

進入後救災時期，鏟子超人慢慢退出災區，救災熱情褪去，當全民準備光復節放假時，花蓮光復鄉的居民卻仍在泥濘中艱難度日，有老阿嬤對媒體哭訴：「我現在最怕下雨。」這句話無疑是全台防災體系的ㄧ大諷刺，台灣每年花數百億做治水計畫，但每逢災難，補強、重建、再毀壞，成為一場無止盡的救災輪迴。

光復鄉的災難，是氣候極端化的縮影，也是治理體系的警鐘；花蓮光復鄉的悲劇，不應在下一場雨中重演，政府應保證人民有免於生存恐懼的自由。

所謂「光復」，不只是節日紀念，更是一種復原、重生的意象；當國旗高掛、樂聲響起，政府若仍讓災民困於泥濘，國在家園破，那不叫光復，而是失職。唯有真正讓災民重返家園、讓山河安定、讓制度改革落實，這片土地才算真正「光復」。

