不用住旅館了…光復鄉中繼屋最快12月底完成
花蓮洪災滿月，國土署長吳欣修今天下午到光復說明第一階段的中繼屋規畫，已選定光復糖廠員工宿舍、大進國小東側農地，共可提供約40戶，會努力趕在12月底前完成，讓災民盡快入住。
中央規畫第一階段的中繼屋對象為佛祖屋一帶因淤泥掩埋已不堪居住的重災區，原本列冊89戶，經剔除門牌重疊等，實際71戶，經訪談調查，40戶有入住意願，國土署下午在光復糖廠說明中繼屋規畫。
吳欣修說，受災戶都不希望離光復鄉太遠，因此選定光復糖廠舊宿舍及大進國小東側農地兩個地點，作為中繼宅。
他說明，光復糖廠宿舍2、3樓共22個房間，以一戶4人計算有11戶，只需要室內裝修，預計工期一個月，12月上旬完成；大進國小東側面積較大，將興建30戶組合屋，約需2個月，會請廠商盡量趕在年底前完成，若有無障礙需求、年長者，優先安置在一樓，不需要爬樓梯，生活較便利。
吳欣修說，這只是第一階段，後續還會進一步了解其他住戶的需求。中繼屋是兩年為一期的計畫，在戶數有限下，必須以有長期需求，如重建或修繕期長達一年為優先，其他則提供租金補貼等方案，依親、依友都可以申請，讓災民度過等待家園重建的這段時間。
鄉民代表蔡智輝關心部落中繼安置的問題，大同村長邱金仲則憂心交通及中繼屋居住期限。吳欣修說，部落災戶的安置需要部落內部有共識，原民會都有派代表參與部落會議，國土署將與原民會、縣府、鄉公所一起合作，受災戶的重建工作中央絕不會棄之不管。
