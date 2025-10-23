快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

聽新聞
0:00 / 0:00

不用住旅館了…光復鄉中繼屋最快12月底完成

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國土署今天在花蓮光復糖廠辦說明會，說明第一階段中繼屋規畫。記者王燕華／攝影
國土署今天在花蓮光復糖廠辦說明會，說明第一階段中繼屋規畫。記者王燕華／攝影

花蓮洪災滿月，國土署長吳欣修今天下午到光復說明第一階段的中繼屋規畫，已選定光復糖廠員工宿舍、大進國小東側農地，共可提供約40戶，會努力趕在12月底前完成，讓災民盡快入住。

中央規畫第一階段的中繼屋對象為佛祖屋一帶因淤泥掩埋已不堪居住的重災區，原本列冊89戶，經剔除門牌重疊等，實際71戶，經訪談調查，40戶有入住意願，國土署下午在光復糖廠說明中繼屋規畫。

吳欣修說，受災戶都不希望離光復鄉太遠，因此選定光復糖廠舊宿舍及大進國小東側農地兩個地點，作為中繼宅。

他說明，光復糖廠宿舍2、3樓共22個房間，以一戶4人計算有11戶，只需要室內裝修，預計工期一個月，12月上旬完成；大進國小東側面積較大，將興建30戶組合屋，約需2個月，會請廠商盡量趕在年底前完成，若有無障礙需求、年長者，優先安置在一樓，不需要爬樓梯，生活較便利。

吳欣修說，這只是第一階段，後續還會進一步了解其他住戶的需求。中繼屋是兩年為一期的計畫，在戶數有限下，必須以有長期需求，如重建或修繕期長達一年為優先，其他則提供租金補貼等方案，依親、依友都可以申請，讓災民度過等待家園重建的這段時間。

鄉民代表蔡智輝關心部落中繼安置的問題，大同村長邱金仲則憂心交通及中繼屋居住期限。吳欣修說，部落災戶的安置需要部落內部有共識，原民會都有派代表參與部落會議，國土署將與原民會、縣府、鄉公所一起合作，受災戶的重建工作中央絕不會棄之不管。

國土署選定大進國小東側農地為第一階段中繼屋地點，可興建30戶組合屋。記者王燕華／攝影
國土署選定大進國小東側農地為第一階段中繼屋地點，可興建30戶組合屋。記者王燕華／攝影
國土署選定光復糖廠員工宿舍作為第一階段中繼屋地點、2、3樓可提供11戶。記者王燕華／攝影
國土署選定光復糖廠員工宿舍作為第一階段中繼屋地點、2、3樓可提供11戶。記者王燕華／攝影

堰塞湖 花蓮 受災戶 宿舍

延伸閱讀

全球台商心繫花蓮 世總捐838萬元助災後重建

「要買新鮮蔬菜給媽媽吃」光復鄉百廢待興 市場零星攤商成浮木

光復市場部分攤商恢復營業 災民直呼想念野菜味

光復洪災滿月吃便當成日常 災民無奈：市場沒了怎麼煮

相關新聞

可以回家了！太魯閣堰塞湖警戒宣布解除 收容鄉民將返家

太魯閣園區立霧溪上游的燕子口堰塞湖，經連日監測，水位穩定且壩體無異常，研判對下游居民暫時沒有直接威脅，林業及自然保育署花...

不用住旅館了…光復鄉中繼屋最快12月底完成

花蓮洪災滿月，國土署長吳欣修今天下午到光復說明第一階段的中繼屋規畫，已選定光復糖廠員工宿舍、大進國小東側農地，共可提供約...

「確保安全為優先」國家公園署還原決策過程 揭太魯閣封園4考量

因應燕子口堰塞湖等影響，太魯閣國家公園17日至22日封閉全園，引發議論。國家公園署還原決策過程指出，當時路面溢流已阻斷交...

全球台商心繫花蓮 世總捐838萬元助災後重建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情進入重建階段，世界台灣商會聯合總會總會長熊強生今天率領代表團前往花蓮縣政府，代表全球台商捐贈新...

花蓮洪災滿月 失聯者託夢家屬「每天在上面走來走去 怎找不到我？」

花蓮洪災滿月，仍有5組家屬等在失聯者消息，在佛祖街工寮失聯的林姓夫妻，其兒子受訪表示，近日多位親戚夢到父母說「怎麼還找不...

馬太鞍溪堰塞湖災後應變任務轉型 卓揆：全面推動復原重建

行政院長卓榮泰23日在行政院會聽取本院災害防救辦公室「馬太鞍溪堰塞湖災後應變重建任務轉型」報告後表示，感謝所有第一線救災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。