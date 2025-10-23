全球台商心繫花蓮 世總捐838萬元助災後重建

快訊

中央社／ 台北23日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後，受創嚴重的光復鄉街區逐漸復原。圖／中央社
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後，受創嚴重的光復鄉街區逐漸復原。圖／中央社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情進入重建階段，世界台灣商會聯合總會總會長熊強生今天率領代表團前往花蓮縣政府，代表全球台商捐贈新台幣838萬餘元賑災款項，以實際行動關懷災區鄉親，展現全球台商「愛鄉愛台」的堅定情懷與凝聚力。

熊強生在世總名譽總會長劉雙全、中南美洲台商總會名譽總會長張崇斌、財務長鄭婷文等人陪同下，親赴花蓮縣府捐贈賑災善款，由縣長徐榛蔚代表接受，僑務委員會僑商處處長游凱全到場見證。

熊強生下午受訪時表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，牽動海內外台商的心。世界台灣商會聯合總會也發起全球募款行動，各地台商不分國界、齊心響應，「人飢己飢、人溺己溺」的精神在世界各地同時展現，截至昨天為止，專戶募得新台幣838萬餘元。

他指出，這筆捐款凝聚全球台商的愛心與力量，象徵遍布世界各地的台灣企業家，不僅在國際舞台努力拚搏，也在國家有難時伸出援手，成為「永遠的台灣後盾」。

熊強生說，其實有台商基於時效，已在第一時間透過不同管道捐贈善款，例如台北市社會局、衞福部、慈濟等，最終都是給花蓮縣光復鄉的受災鄉親

他特別感謝6個洲總會及全球各地台商主動響應，紛紛發起捐款行動，關注花蓮災情發展，無論身在何處，台商的心都與家鄉緊緊相連。

世界台灣商會聯合總會在全球共設有6個洲際總會，遍布71個國家與地區，擁有176個地區商會、會員廠商約4萬餘家。這次花蓮賑災行動再次彰顯全球台商團結互助的力量，展現「根留台灣、心繫鄉土」的核心精神。

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，災後全台各地熱心志工、鏟子超人及民間團體紛紛投入救援，物資如棉被、毯子、電風扇、痠痛貼布及麵條等陸續送入災區。如今重建工作全面啟動，全球台商愛心接力，為災後復原注入新希望。

堰塞湖 花蓮 馬太鞍溪 徐榛蔚

