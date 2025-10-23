「確保安全為優先」國家公園署還原決策過程 揭太魯閣封園4考量

因應燕子口堰塞湖等影響，太魯閣國家公園17日至22日封閉全園，引發議論。國家公園署還原決策過程指出，當時路面溢流已阻斷交通，又擔憂若有事故將分散花蓮光復鄉救災量能，決定封園有4大考量，確保旅客與人員安全為優先。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月釀嚴重災情，太魯閣國家公園燕子口10月17日也出現堰塞湖，經農業部緊急發布紅色警戒，太魯閣國家公園管理處也公告禁止遊客進入，但遭質疑為海拔300公尺的堰塞湖危機，封閉毫無關聯的3000公尺高山區域。後續經太管處評估堰塞湖災情未擴大，決定23日起縮小封閉範圍，開放部分高山地區。

針對決策過程，國家公園署今天告訴中央社記者，當初會預警性全區，主要是考量天候、無法夜間監控、救災量能、交通管制共4大因素。

國家公園署指出，第一，因應颱風風神及東北季風共伴效應帶來的連日強降雨（預估達400至600毫米），恐對全區地質不穩定潛勢區造成不確定性影響，為確保遊客安全，才會在10月17日晚間公告全區封閉。

國家公園署說，第二，當時立霧溪堰塞湖水位持續上漲上升，導致公路局在靳珩隧道上方設置的CCTV監視器故障，無法在夜間持續監控水位上漲情況。第三，傍晚已有民眾前往太魯閣閣口好奇圍觀，需安排警力前往勸離，考量當時政府救災量能集中在花蓮縣光復鄉，如果再發生其他意外事件，恐導致救災量能分散。

第四，因夜間台8線路面已溢流阻斷東西向交通，如發生其它意外事件將無法及時救援，又因部分登山路線出入口位於台8線，須配合道路封閉管制措施，因此為避免增加災害風險，便採預警性全區封閉。

國家公園署指出，後來仍持續全區封閉，主因是10月18日花蓮地區發生芮氏規模5.3地震，且氣象預報持續降雨，考量邊坡易發生崩塌、環境風險仍大，決定維持10月17日至22日全區封閉，太管處都已主動發送簡訊通知登山隊伍，提醒注意天候變化並調整行程，避免受下山道路封閉影響。

國家公園署說，經這幾天監測及相關單位評估，堰塞湖情勢目前穩定，沒有擴大跡象，壩體的岩石主要為大理岩，且多為塊狀，已出現滲流現象，湖水持續從靳珩隧道回流至立霧溪，林保署將持續處理降挖；山區降雨量也趨緩，因此自10月23日起開放部分高山地區，但堰塞湖警戒區仍維持封閉，呼籲民眾遵守管制措施，避免進入危險區域。

太管處昨天宣布，重新開放的高山地區包括合歡山、崇德、大清水、太魯閣台地、太魯閣遊客中心、得卡倫步道、大禮大同步道等；南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區恢復恢復入園申請。

