可以回家了！太魯閣堰塞湖警戒宣布解除 收容鄉民將返家

太魯閣園區立霧溪上游的燕子口堰塞湖，經連日監測，水位穩定且壩體無異常，研判對下游居民暫時沒有直接威脅，林業及自然保育署花蓮分署下午宣布暫時解除警戒，但台8線淹水路段持續封閉。下游部分村落仍有16位秀林鄉民收容，鄉公所預計下午4時30分解除收容。

花蓮分署下午1時30分發布解除警戒通報，表示今天監測資料顯示，燕子口堰塞湖壩高約40公尺，水位高程266.69公尺，距壩頂溢流仍有3.31公尺，湖面面積約11公頃，蓄水量191萬噸，距滿水位230萬噸還有一段距離。

花蓮分署表示，燕子口堰塞湖壩體由大理石塊與崩解土砂組成，連日空拍，壩體結構穩定，底部穩定滲流，沒有明顯變化，經專業團隊評估後決定暫時解除警戒。

不過，台8線靳珩隧道西出口淹水路段及東出口至魯丹橋溢流水路段持續封閉，堰塞湖壩體降挖與導流工程昨發包，將啟動施工。

燕子口堰塞湖17日被發現後，下游的秀林鄉富世村、秀林村等村落有幾鄰列入警戒，鄉公所當天下午執行撤離，目前還有16人收容在亞泥員工宿舍。

鄉長王玫瑰說，因警戒解除，下午將向收容鄉民說明狀況，提醒若有豪大雨等緊急狀況，仍會再次啟動撤離，預計下午4時30分解除收容，讓鄉民返家。 太魯閣園區內燕子口堰塞湖狀況穩定，下午解除警戒。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供 太魯閣園區內燕子口堰塞湖狀況穩定，下午解除警戒，但台8線淹水溢流路段仍封閉。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

