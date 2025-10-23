快訊

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

聽新聞
0:00 / 0:00

可以回家了！太魯閣堰塞湖警戒宣布解除 收容鄉民將返家

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣園區內燕子口堰塞湖狀況穩定，下午解除警戒。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
太魯閣園區內燕子口堰塞湖狀況穩定，下午解除警戒。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

太魯閣園區立霧溪上游的燕子口堰塞湖，經連日監測，水位穩定且壩體無異常，研判對下游居民暫時沒有直接威脅，林業及自然保育署花蓮分署下午宣布暫時解除警戒，但台8線淹水路段持續封閉。下游部分村落仍有16位秀林鄉民收容，鄉公所預計下午4時30分解除收容。

花蓮分署下午1時30分發布解除警戒通報，表示今天監測資料顯示，燕子口堰塞湖壩高約40公尺，水位高程266.69公尺，距壩頂溢流仍有3.31公尺，湖面面積約11公頃，蓄水量191萬噸，距滿水位230萬噸還有一段距離。

花蓮分署表示，燕子口堰塞湖壩體由大理石塊與崩解土砂組成，連日空拍，壩體結構穩定，底部穩定滲流，沒有明顯變化，經專業團隊評估後決定暫時解除警戒。

不過，台8線靳珩隧道西出口淹水路段及東出口至魯丹橋溢流水路段持續封閉，堰塞湖壩體降挖與導流工程昨發包，將啟動施工。

燕子口堰塞湖17日被發現後，下游的秀林鄉富世村、秀林村等村落有幾鄰列入警戒，鄉公所當天下午執行撤離，目前還有16人收容在亞泥員工宿舍。

鄉長王玫瑰說，因警戒解除，下午將向收容鄉民說明狀況，提醒若有豪大雨等緊急狀況，仍會再次啟動撤離，預計下午4時30分解除收容，讓鄉民返家。

太魯閣園區內燕子口堰塞湖狀況穩定，下午解除警戒。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
太魯閣園區內燕子口堰塞湖狀況穩定，下午解除警戒。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
太魯閣園區內燕子口堰塞湖狀況穩定，下午解除警戒，但台8線淹水溢流路段仍封閉。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
太魯閣園區內燕子口堰塞湖狀況穩定，下午解除警戒，但台8線淹水溢流路段仍封閉。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

評估堰塞湖無立即危險 中央災害應變中心撤除

太魯閣燕子口堰塞湖減災工程發包明天進場 秀林鄉部分地區持續停班課

中央災變中心：雙北、宜蘭土石流紅色警戒77條 新北市占50條

燕子口堰塞湖減災工程發包 23日進場分階段降挖壩體

相關新聞

可以回家了！太魯閣堰塞湖警戒宣布解除 收容鄉民將返家

太魯閣園區立霧溪上游的燕子口堰塞湖，經連日監測，水位穩定且壩體無異常，研判對下游居民暫時沒有直接威脅，林業及自然保育署花...

花蓮洪災滿月 失聯者託夢家屬「每天在上面走來走去 怎找不到我？」

花蓮洪災滿月，仍有5組家屬等在失聯者消息，在佛祖街工寮失聯的林姓夫妻，其兒子受訪表示，近日多位親戚夢到父母說「怎麼還找不...

全球台商心繫花蓮 世總捐838萬元助災後重建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情進入重建階段，世界台灣商會聯合總會總會長熊強生今天率領代表團前往花蓮縣政府，代表全球台商捐贈新...

馬太鞍溪堰塞湖災後應變任務轉型 卓揆：全面推動復原重建

行政院長卓榮泰23日在行政院會聽取本院災害防救辦公室「馬太鞍溪堰塞湖災後應變重建任務轉型」報告後表示，感謝所有第一線救災...

「要買新鮮蔬菜給媽媽吃」光復鄉百廢待興 市場零星攤商成浮木

花蓮光復鄉洪災已滿一個月，鄉內第一市場還未修復，今天已有零星攤商擺攤，林姓婦人採買翼豆、甘蔗心等野菜，笑說吃了好久便當，...

獨／陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

花蓮光復鄉洪災滿月，仍有五名失聯者尚未尋獲，陽明交通大學退休教授高銘盛是其中之一。高的兒子再次接受聯合報訪問，認為一切都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。