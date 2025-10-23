花蓮洪災滿月 失聯者託夢家屬「每天在上面走來走去 怎找不到我？」
花蓮洪災滿月，仍有5組家屬等在失聯者消息，在佛祖街工寮失聯的林姓夫妻，其兒子受訪表示，近日多位親戚夢到父母說「怎麼還找不到我？」希望政府別放棄，務必協助家屬將失聯的家人尋回。
林姓夫婦的兒子林先生說，前幾天天氣不好，新聞報導都在關注國軍幫忙堆沙包防災，他在挖掘現場看到，部分重機具駛離現場，覺得有點擔心，「政府會不會放棄了？」
花蓮縣政府前天曾找失聯者家屬開會，討論接下來家屬想挖的地方，搜救人員需要規劃路線才能展開挖掘，大家意見各異，若依照每組家屬的意見開挖，目標範圍非常大，不過共同的訴求是「不要放棄，一定要把家人帶回家」。
林先生說，他每天都到搜救現場等候消息，除了在現場掛起父母的衣服、到廟裡拜拜、請法師來誦經招魂，還是依照原住民的習俗、每天早上在現場呼喚父母，能做的都做了。
他曾依照平常跟父母開玩笑的方式，對著挖掘現場說「好囉，要一個月了唷，大家都在找你們，該上來了，別在泥地裡玩耍了…...」仍喚不回父母。
直到近日，陸續有7、8位親戚來訊，稱夢到失聯的父母，且夢境內容一致，都是父母在夢中說「你們每天在我上面走來走去，為什麼還找不到？」
林先生在會議上跟縣府人員訴說父母托夢家人經歷，認為如果只是1個、2個，有可能是巧合，但那麼多人都夢到這件事，或許真的是重要的提示，「政旺砂石場的老闆娘，也是工人對著自己坐著休息的大樹幹挖挖看，就挖到人的」。
林先生認為，依照夢中父母所述，比對連日挖掘行動、和自己每天往返現場的路線，加上前幾天挖到父親的車輛，父母很可能就在工寮和車輛之間區域，「應該說4名失聯者應該都在那裡」，希望接下來能針對該區域挖掘。
林先生說，政府曾說尋獲失聯者之前搜救行動絕不停止，希望政府能說到做到，不要說一套做一套，「那是我們的家人」。
他悲從中來，遺體埋了那麼久，可能已經腐爛，再下去可能沒有皮、沒有肉、只剩白骨，換作任何人遇到這種事，也都會心痛，「但還是拜託大家幫個忙，拜託不要放棄，請幫我把父母帶回家…...」記者隔著電話訪問，仍聽得出林先生不斷哽咽、聲音不斷顫抖。
