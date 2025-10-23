光復災區進入重建階段 中央、花縣皆設服務站點

快訊

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情進入重建階段，行政院東部聯合服務中心接力辦理重建，今天起至10月底在光復鄉中華電信設點。花蓮縣府重建服務中心設在對面的中區藝文基地，27日開站。

中央前進協調所今天正式轉型為中央復原重建專案協調會報，由政務委員陳金德擔任執行秘書、東服中心執行長洪宗楷為副執行秘書。

重建專案協調會報選定中華電信光復服務中心（中正路一段132號）為據點，1樓設有慰助金一站式服務，民眾可先至一站式詢問，會轉介至2樓辦公室。

東服中心表示，目前申請業務已進入尾聲，每天約收件30件，多為慰助金補件，就近提供災民所需服務，不需到花蓮市補辦，光復據點預計維持至10月底，後續視狀況延後，回歸花蓮市東服中心據點。

重建專案協調會報提供9個組別，分別為家園復健、農業復健、協助收容安置、產業及觀光振興、交通橋梁、環境及公共設施復原、堤防復建及河川疏浚、堰塞湖處理及校園重建組。

花蓮縣政府前進指揮所預計下週轉型為「花蓮縣政府復建服務中心」，在中區藝文基地（中正路一段127號）續留光復鄉協助重建工作。

花蓮縣府表示，重建服務中心整合災後重建階段所需的補助、文件及各項申請服務，包含建設處、環保局、衛生局、民政處、農業處、社會處與地政處等單位進駐，方便民眾就近辦理。

