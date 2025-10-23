快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

馬太鞍溪堰塞湖災後應變任務轉型 卓揆：全面推動復原重建

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰23日在行政院會聽取本院災害防救辦公室「馬太鞍溪堰塞湖災後應變重建任務轉型」報告後表示，感謝所有第一線救災人員，順利完成壩體風險監測系統化、緊急疏濬、光復堤防加固、搶通涵管便道等重要任務，後續請農業部等相關單位持續落實堰塞湖狀況每日監測，並請本院主計總處協助，對於各項重建計畫所需經費，給予最大支持，確保重建復原工作能與未來居民正常生活恢復無縫接軌。

卓榮泰指出，鑑於應變工作已完成階段性任務，由季連成政委擔任總協調官的「中央前進協調所」，將轉型由陳金德政委負責的「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，除由陳政委擔任執行秘書之外，另有本院李孟諺顧問、公共工程委員會李怡德副主任委員及本院東部聯合服務中心洪宗楷執行長等3位擔任副執行秘書。

在組織架構方面，卓榮泰進一步表示，中央協調會報下設「堰塞湖處置組」、「交通橋梁組」、「堤防復建及河川疏濬組」、「農業復建組」、「環境及公共設施復原組」、「家園復建組」、「協助收容安置組」、「校園重建組」及「產業及觀光振興組」等9個組別，分別由各部會就業管進行協調工作，組織定位為協助花蓮縣政府及中央間的資源調度，實際執行工作仍委請花蓮縣府負責，期盼中央協調會報務必發揮跨部會協調功能，結合專家學者專業建議，全面推動災區復原重建工作。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

松山機場會成非洲豬瘟破口？李四川曝卓榮泰院會指示

卓榮泰：立委索資若涉機敏 首長應親把關避免不當外洩

卓榮泰指示10部會聯手喊：有信心再次應對非洲豬瘟挑戰

卓榮泰：最高標準因應非洲豬瘟 加強邊境查緝、增肉品檢驗頻率

相關新聞

花蓮洪災滿月 失聯者託夢家屬「每天在上面走來走去 怎找不到我？」

花蓮洪災滿月，仍有5組家屬等在失聯者消息，在佛祖街工寮失聯的林姓夫妻，其兒子受訪表示，近日多位親戚夢到父母說「怎麼還找不...

馬太鞍溪堰塞湖災後應變任務轉型 卓揆：全面推動復原重建

行政院長卓榮泰23日在行政院會聽取本院災害防救辦公室「馬太鞍溪堰塞湖災後應變重建任務轉型」報告後表示，感謝所有第一線救災...

「要買新鮮蔬菜給媽媽吃」光復鄉百廢待興 市場零星攤商成浮木

花蓮光復鄉洪災已滿一個月，鄉內第一市場還未修復，今天已有零星攤商擺攤，林姓婦人採買翼豆、甘蔗心等野菜，笑說吃了好久便當，...

獨／陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

花蓮光復鄉洪災滿月，仍有五名失聯者尚未尋獲，陽明交通大學退休教授高銘盛是其中之一。高的兒子再次接受聯合報訪問，認為一切都...

光復商工災後成物資中繼站 校長直呼「這是社會責任」

各界善心物資持續湧入光復，不少有宮廟要捐給受災戶，光復商工的學生活動中心成了暫置地。校長陳德明表示，上周已恢復實體上課，...

光復洪災滿月吃便當成日常 災民無奈：市場沒了怎麼煮

花蓮光復洪災滿月，災民也吃了如此久的便當。代步車沒被沖走的人好一些，可到鄰近城鎮採買，無車者的午晚餐多半是靠政府發放的便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。