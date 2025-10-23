馬太鞍溪堰塞湖災後應變任務轉型 卓揆：全面推動復原重建
行政院長卓榮泰23日在行政院會聽取本院災害防救辦公室「馬太鞍溪堰塞湖災後應變重建任務轉型」報告後表示，感謝所有第一線救災人員，順利完成壩體風險監測系統化、緊急疏濬、光復堤防加固、搶通涵管便道等重要任務，後續請農業部等相關單位持續落實堰塞湖狀況每日監測，並請本院主計總處協助，對於各項重建計畫所需經費，給予最大支持，確保重建復原工作能與未來居民正常生活恢復無縫接軌。
卓榮泰指出，鑑於應變工作已完成階段性任務，由季連成政委擔任總協調官的「中央前進協調所」，將轉型由陳金德政委負責的「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，除由陳政委擔任執行秘書之外，另有本院李孟諺顧問、公共工程委員會李怡德副主任委員及本院東部聯合服務中心洪宗楷執行長等3位擔任副執行秘書。
在組織架構方面，卓榮泰進一步表示，中央協調會報下設「堰塞湖處置組」、「交通橋梁組」、「堤防復建及河川疏濬組」、「農業復建組」、「環境及公共設施復原組」、「家園復建組」、「協助收容安置組」、「校園重建組」及「產業及觀光振興組」等9個組別，分別由各部會就業管進行協調工作，組織定位為協助花蓮縣政府及中央間的資源調度，實際執行工作仍委請花蓮縣府負責，期盼中央協調會報務必發揮跨部會協調功能，結合專家學者專業建議，全面推動災區復原重建工作。
