評估堰塞湖無立即危險 中央災害應變中心撤除
中央災害應變中心表示，立霧溪堰塞湖壩體監測依農業部報告無明顯變化，並經專業團隊評估無立即危險且降雨趨緩，災害應變中心今天撤除，各單位持續辦理花蓮復原工作。
中央災害應變中心今天召開會議，副指揮官、消防署長蕭煥章會後透過新聞資料表示，中央災害應變中心自颱風樺加沙9月21日起成立至今已33天，為近25年最長，且為農業部、經濟部、內政部於同地共同開設，史無前例，感謝所有協助防救災公務員的辛勞。
蕭煥章說，中央氣象署22日晚上9時停止「114年1020豪雨事件加強作業」，目前豪雨特報範圍僅餘台北市、新北市、宜蘭縣，且降雨趨緩，依經濟部評估建議，同意豪雨中央災害應變中心撤除。
新聞稿提到，考量受低氣壓影響，仍有持續降雨，經濟部將維持「經濟部1020豪雨專案」運作，掌握氣象情資及災情狀況，偕同中央及地方辦理水災應變復原事宜，如災情範圍擴大，應評估啟動應變中心並通知各部會進駐。
蕭煥章表示，立霧溪堰塞湖壩體監測依農業部報告沒有明顯變化，經專業團隊評估無立即危險，因降雨趨緩，花蓮馬太鞍溪堰塞湖及立霧溪堰塞湖專案及中央災害應變中心今天上11時撤除，農業部將持續監控、警戒堰塞湖。
