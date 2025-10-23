「要買新鮮蔬菜給媽媽吃」光復鄉百廢待興 市場零星攤商成浮木

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉洪災滿月，第一市場還未修復，但已有零星攤商擺攤賣菜。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉洪災滿月，第一市場還未修復，但已有零星攤商擺攤賣菜。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉洪災已滿一個月，鄉內第一市場還未修復，今天已有零星攤商擺攤，林姓婦人採買翼豆、甘蔗心等野菜，笑說吃了好久便當，買點新鮮蔬菜煮飯給媽媽吃；蕭姓婦人在市場賣南北雜貨30多年，洪災損失上百萬元，仍堅持開門營業「有拚就有機會」。

上月洪災發生時，大水沖進第一市場，6、70個攤位的器具都被沖走，至今還沒修復，電也還沒來，不過這兩天已有零星攤商擺攤。

阿陶莫部落徐姓婦人的菜園全被泥巴掩蓋，專程到瑞穗批貨，再到市場擺攤，提供新鮮蔬菜給在地人。家住中正路1段的林小姐早上到市場買菜，她說，洪災之後都吃便當，媽媽想吃點原住民風味的菜色，很開心在市區就能買到菜。

70多歲的蕭姓婦人在市場內開店賣南北雜貨已經35年，每天從花蓮市搭火車往返，她回憶，上月23日火車停駛沒辦法開店，洪災後回到市場一看，到處都是泥巴，她花3天才打開鐵捲門，店內水淹超過1公尺，貨品不是水淹就是沾滿泥巴，損失很慘重，但她慶幸自己逃過一劫。

蕭姓婦人向合作廠商叫貨，一個月來慢慢補齊品項，加上店面清理、重拉電線，估算損失上百萬元，雖然上門的客人不多，她說，「還是要做生意，有開門就有機會」。

光復鄉公所表示，鄉內市場因洪災嚴重淹水，攤商生財器具幾近全毀，正由建設課規畫設計再申請修復經費，修復完成重新營運前，歡迎攤商進駐販售，方便鄉民採買所需物資。

蕭姓婦人在花蓮光復鄉第一市場賣南北雜貨，災後持續叫貨滿滿補足品項，她說，生意還沒恢復，但有開店就有機會。記者王燕華／攝影
蕭姓婦人在花蓮光復鄉第一市場賣南北雜貨，災後持續叫貨滿滿補足品項，她說，生意還沒恢復，但有開店就有機會。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉洪災滿月，第一市場還未修復，但已有零星攤商擺攤，鄉民開心能就近採買新鮮蔬菜。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉洪災滿月，第一市場還未修復，但已有零星攤商擺攤，鄉民開心能就近採買新鮮蔬菜。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉洪災滿月，第一市場還未修復，原本擺放攤架處，仍然空空蕩蕩。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉洪災滿月，第一市場還未修復，原本擺放攤架處，仍然空空蕩蕩。記者王燕華／攝影

