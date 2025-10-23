光復市場部分攤商恢復營業 災民直呼想念野菜味

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流災情重創光復鄉，災後1個月，光復鄉市場部分攤商恢復營業，儘管依舊冷清，蕭姓乾貨攤商說「有需要就會來」；謝姓災民說，「吃膩便當，想念野菜了」。

光復第一市場這兩天陸續出現攤商擺攤，住在阿多莫部落的徐姓攤商說，大水將擺攤用的架子都沖走，市場現在還是停電，攤商就自備小桌子，用「太陽電（日光）」在路邊擺攤。

她說，因為蔬菜有限，除了採野菜，也會去隔壁的瑞穗鄉批菜。

也有攤商說，市場攤商補助新台幣1萬元清理，若單純賣菜的攤商勉強夠用，但賣豬肉、卡拉OK的店家，冰箱跟音響設備都要重買，根本不夠用，到現在還沒辦法營業。

在市場營業超過30年的蕭姓乾貨攤商，貨品幾乎都泡水，災後自費上百萬元重新進貨、買冰箱跟修電線，邊整理邊營業，被問到預估損失多少？她說，「沒想這麼多，只想盡快營業，讓有需要的人買得到東西。」

蕭姓攤商每天搭火車從花蓮市往返光復市場營業，她說，只要看到下大雨，就會趕緊收攤回家，「現在看到下大雨，還是會怕」。

80歲的林姓攤販因攤位桌子被沖走，乾脆把小貨車直接停在攤位上營業。她說，山下的農田被淤泥埋住，還好山上的農地完好，可收成繼續營業。

住在中正路的謝姓住戶說，吃膩便當了，聽說市場重新營業了，特別到市場找野菜，買了牧草心及翼豆等野菜，想吃野菜很久了。

光復鄉公所表示，市場攤商生財工具幾乎全數損壞，目前已由建設課著手規劃，目前已有部分攤商恢復販售生鮮蔬果，在市場修復完成前，歡迎攤商進駐販售，方便鄉民採購所需物資。

