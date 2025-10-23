民團號召11/1為氣候而走 強化韌性與災後回復能力

快訊

中央社／ 台北23日電

多個民間團體今天共同舉辦記者會，宣布11月1日將舉辦「為氣候而走」遊行，號召民眾一同正視氣候調適及災後回復能力，打造「韌性台灣」。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將在11月10日舉行，核心主題是「調適」。媽媽氣候行動聯盟邀集多個團體今天在台北召開記者會，號召民眾一同參與「為氣候而走」遊行。

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵表示，極端天氣事件不斷造成災情，凸顯各國強化韌性、應對氣候變遷威脅的急迫性。民團規劃3大韌性主題，包括建構永續與世代正義韌性、強化國家安全與自主韌性、深化民主與多元文化韌性。

來自吐瓦魯、目前就讀政治大學的夏隆（SharonNiuatui）在記者會中分享，她兒時的天氣穩定，可以整天無憂無慮地玩耍，但弟弟成長的年代裡，天氣太熱、太濕，學校常因暴雨停課，海水也髒得無法下水游泳。這讓她深刻體會，氣候變遷不只是圖表與數據，而是童年的失落。

因應氣候變遷，吐瓦魯政府近來與澳洲簽約，協助人民有尊嚴地遷移。夏隆表示，對許多人來說，離開家園意味著失去身分與文化，沒人願意成為異鄉的二等公民，希望全球各國政府正視相關議題，例如支持「化石燃料不擴散條約」、推動再生能源發展等，「拯救世界，就是拯救吐瓦魯。」

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，目前台灣氣候調適政策仍不足以應對氣候變遷的衝擊，主要問題在於地方與中央的權責不清、缺乏實質目標、預算不足。COP30將訂出全球的調適目標，科學家已提出100個指標，政府可運用這些指標進而擬定具體政策，也希望未來大選所有的參選者，都應提出相關政見。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，政府應整合降雨、地質與公共設施等基礎資料，納入風險評估與國土計畫中，讓在地社群了解所在區域的風險。他以花蓮近來頻繁地震、大量降水，產生複合型災難，應變已是複雜的任務，應設法讓人們有風險認知，提升韌性與心理準備。

