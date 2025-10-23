獨／陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

花蓮光復鄉洪災滿月，仍有五名失聯者尚未尋獲，陽明交通大學退休教授高銘盛是其中之一。高的兒子再次接受聯合報訪問，認為一切都是命，但也許不是最壞的選擇，「對爸爸來說，他的靈魂就留在他親手種過花草的家園土地上」；一同被大水沖走倖存的高太太不捨稱丈夫是科學人，再怎麼複雜的數據都能理解，用論語「民可使由之、不可使知之」，來指佛祖街住民不知被推入鬼門關。

高銘盛與妻子原本住在新竹，高十多年前退休後，在花蓮光復鄉買下一塊地，一開始先種花種草，再慢慢蓋起房子，築起嚮往已久的退休家園，而高的兒子雖然長年在國外工作，仍會定期回台、打電話關心。

洪水發生那天，高銘盛與妻子在客廳閒話家常，未料短短幾分鐘內，水勢像怒海翻浪般湧入屋內，瞬間淹沒整棟房子，高太太在洪流中抓住電線，爬上床墊、屋頂，幸運撿回一命，但高就沒那麼幸運，直接被水沖走。

高的兒子說，母親吸入大量泥水，在花蓮慈濟醫院住院三周，上周四才出院，因長期臥床導致肌肉流失、肺部纖維化，行動仍不便，但幸好活下來；母親偶爾會談起光復的災情，但語氣已漸漸平靜，計畫將母親接到身邊照顧，「對我們來說，這一切都是命，只能接受」。

「爸爸本來就喜歡鄉下，喜歡種東西」，高的兒子回憶，佛祖街那塊地原本是一片荒地，父親在上面種花、種水果，再慢慢蓋起房子，「那棟房子，是爸爸親手打造的退休夢」，這一個月來，他仍不時會到佛祖街燒香、拜拜。

「外界幫忙很多，慈濟志工、朋友、鄰居都主動伸出援手，我們真的很感動」，但他認為，事發已一個月，政府仍未公開任何調查報告，「中央、地方互相推責，以結果論來說，兩邊都做得很糟」。

父親至今下落不明，他心情平和訴說，「比起被救出來生不如死，或是殘缺一生，這也許這不是最壞的選擇，或許爸爸真的完成了他生前的心願，留在花蓮」。

高太太身體雖漸康復，但心中仍難釋懷不捨說，丈夫是科學人，習慣理性判斷、再行動，複雜的模型數據他都能理解，那天他們之所以待在家，並非不聽勸的死老百姓，而是事前根本沒有任何足以顯示危險迫近的具體資訊被公開，「我們沒有機會做出正確判斷與行動」。

她說，先生在佛祖街住了11年，經歷地震、颱風、豪雨，早已對土地的保水能力胸有成竹，判斷堰塞湖「溢流」應不致成災。未料事發前兩天，專業團隊已完成沖刷力道與影響範圍的內部模型，但這份資料沒被公開，決定了佛祖街這些「民可使由之、不可使知之」的老百姓的命運，大家渾然不知自己即將被推入鬼門關。

「我們可以接受天災奪走家園，但不該讓原本能自救的人命被資訊不透明輕易犧牲」，高太太希望政府能以更務實、長遠的科學與工程作為，讓這些死亡與失蹤的犧牲，不再白白重演。 花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流大水釀災情嚴重。記者季相儒／攝影

