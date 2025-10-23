快訊

總統府副祕書長何志偉代表總統頒贈褒揚令。圖：家屬提供

花蓮縣光復鄉參與救災的過程中因傷口感染離世的「挖土機超人」林鴻森，家屬於今（22）日在桃園市立殯儀館舉行告別式，總統府副秘書長何志偉代表總統賴清德出席並頒贈褒揚令，表彰林鴻森為救災奉獻的善行義舉。

林鴻森的善行義舉獲頒褒揚令。圖：家屬提供

上（9）月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，全台各地有許多熱心志工到當地協助救災，其中來自桃園市蘆竹區的挖土機行老闆林鴻森於災害發生的第一時間就出動機具挺進災區，卻於救災過程中不慎受傷，他忍痛持續救災，撐到8天才就醫，卻因傷口感染引發敗血症，於中秋夜當天不幸離世。

今日林鴻森家屬在桃園市立殯儀館替他舉行家祭，沒有舉辦公祭，仍有許多人士到場致意，其中何志偉代表總統出席頒贈褒揚令，由林鴻森子女代表接受。

本文章來自《桃園電子報》。原文：「挖土機超人」林鴻森離世今舉辦告別式 何志偉代表總統頒贈褒揚令

