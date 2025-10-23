「挖土機超人」林鴻森離世今舉辦告別式 何志偉代表總統頒贈褒揚令
於花蓮縣光復鄉參與救災的過程中因傷口感染離世的「挖土機超人」林鴻森，家屬於今（22）日在桃園市立殯儀館舉行告別式，總統府副秘書長何志偉代表總統賴清德出席並頒贈褒揚令，表彰林鴻森為救災奉獻的善行義舉。
上（9）月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，全台各地有許多熱心志工到當地協助救災，其中來自桃園市蘆竹區的挖土機行老闆林鴻森於災害發生的第一時間就出動機具挺進災區，卻於救災過程中不慎受傷，他忍痛持續救災，撐到8天才就醫，卻因傷口感染引發敗血症，於中秋夜當天不幸離世。
今日林鴻森家屬在桃園市立殯儀館替他舉行家祭，沒有舉辦公祭，仍有許多人士到場致意，其中何志偉代表總統出席頒贈褒揚令，由林鴻森子女代表接受。
本文章來自《桃園電子報》。原文：「挖土機超人」林鴻森離世今舉辦告別式 何志偉代表總統頒贈褒揚令
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言