光復商工災後成物資中繼站 校長直呼「這是社會責任」

各界善心物資持續湧入光復，不少有宮廟要捐給受災戶，光復商工的學生活動中心成了暫置地。校長陳德明表示，上周已恢復實體上課，只要事先聯絡，在不影響學校作息與學生活動下，能配合就盡量提供空間，他認為這是社會責任。

光復商工校長陳德明說，南投松柏嶺受天宮上周五送來208箱拜拜過的物資箱，內容物有燕麥片、罐頭、泡麵、餅乾、白米、糖鹽和米酒等物，校方考量當地原住民信仰，事先告知若不忌諱拜過、家裡有需要的學生都可來拿，其他學校也有派人來載，每戶可拿一箱，領完為止。

陳德明說，這周則有雲林玄霛觀道院送來一箱箱物資，都是為了此次災後找企業贊助而來，同樣暫置在校內學生活動中心，再逐戶發給災民。

「如果有需要就借場地」，陳德明說，光復鄉就光復商工的場地最大，學生活動中心1、2樓可容納5000人。學校上周恢復實體上課後，但排球場、籃球場都淹掉了全校活動空間僅剩學生活動中心，各界若需借場地暫放或發放物資，只要事先聯絡，在不影響學校作息與學生活動下，能配合就盡量提供空間，「這是社會責任。」

另外，光復商工有一空間放滿各界給學校的愛心物資，包含麵條、罐頭、衛生紙、書包與文具、棉被和枕頭、鹽、餅乾、鮑魚干貝粥、漂白水等，若有水果則是陸續發放，就怕放久會壞掉。陳德明說，「苦不能苦孩子，不能讓他們沒飯吃，他們一定會有飯吃。」 南投松柏嶺受天宮上周送208箱物資箱至光復商工，內容物有燕麥片、罐頭、泡麵、餅乾、白米、糖鹽和米酒等。圖／光復商工校長陳德明提供 花蓮光復商工學生活動中心1、2樓可容納5000人。記者林佳彣／攝影 光復商工有一空間放滿各界給學校的愛心物資。記者林佳彣／攝影 各界若需借場地暫放或發放物資，只要事先聯絡光復商工，在不影響學校作息與學生活動下，校方能配合就盡量提供空間。記者林佳彣／攝影 雲林玄霛觀道院準備一箱箱物資，暫放光復商工學生活動中心，再逐戶發給災民。圖／光復商工校長陳德明提供 各界善心物資持續湧入光復，南投松柏嶺受天宮近期送來超過200箱物資到光復商工。圖／光復商工校長陳德明提供

