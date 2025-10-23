光復洪災滿月吃便當成日常 災民無奈：市場沒了怎麼煮

快訊

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉敦厚路42巷現況，家戶門口堆放不少沙包。記者林佳彣／攝影
花蓮縣光復鄉敦厚路42巷現況，家戶門口堆放不少沙包。記者林佳彣／攝影

花蓮光復洪災滿月，災民也吃了如此久的便當。代步車沒被沖走的人好一些，可到鄰近城鎮採買，無車者的午晚餐多半是靠政府發放的便當，早餐則是麵包、牛奶等簡單解決，災民大嘆大嘆市場沒了也無法採買回家煮。

「下班後看哪裡有便當，就碰碰運氣」，災民張先生會去光復車站或村長那覓食，若可以也會多拿幾個放家裡。先前因災損3輛汽機車而沒代步車，如今朋友專程從台東再來借他，加上涵管便道開通，未來採買會比較方便，他直言車子必須要有，但不可能長期跟朋友借用，語氣中滿滿無奈。

黃小姐狀況好一點，「那天有趕快開走車」，還能到其他城鎮採買。三餐部分，早餐吃先前拿到的八寶粥、花生仁湯，午晚餐則是社區發放便當，要是假日因志工多而有多些便當，她也會多拿兩個冰在冰箱，隔餐蒸來吃。

災民們目前兩餐無虞，早餐通常自己解決，65歲古小姐這些日子就是泡個咖啡或牛奶，8旬蔣姓婦人也是簡單吃個麵包或自煮稀飯，也有長者的假牙被水沖走，現在沒牙可以咬肉，只能吃些軟食。

花蓮縣政府表示，民政處於災後持續提供餐食給民眾，包含午餐和晚餐，強調不會讓他們餓肚子。昨日日起委由鄉公所發放便當，依循目前登記配送制度，持續至10月31日，再視情況滾動式調整是否延長。若有特殊需求者，可向村里長或相關單位反映。

光復鄉公所昨晚臉書發文，光復鄉市場因馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重淹水，攤商生財器具幾近全數損壞，日前已由建設課著手規畫設計，並將向上級單位申請經費修復。目前已有部分攤商恢復販售生鮮蔬果等，為便利鄉民採購生活所需物資，市場修復完成重新營運前，歡迎攤商進駐販售，公所將加速推動市場修繕，盡速完成各項設施。

花蓮光復洪災滿月，災民也吃了如此久的便當。記者王燕華／攝影
花蓮光復洪災滿月，災民也吃了如此久的便當。記者王燕華／攝影
花蓮光復有些人的代步車沒被水沖走，還可到鄰近城鎮採買，無車者的午晚餐多半靠政府發放的便當，早餐則是麵包、牛奶等簡單解決。記者林佳彣／攝影
花蓮光復有些人的代步車沒被水沖走，還可到鄰近城鎮採買，無車者的午晚餐多半靠政府發放的便當，早餐則是麵包、牛奶等簡單解決。記者林佳彣／攝影
光復鄉公所指出，市場因馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重淹水，攤商生財器具幾近全數損壞，日前已由建設課著手規畫設計，目前已有部分攤商恢復販售生鮮蔬果等。圖／取自臉書「花蓮縣光復鄉公所」
光復鄉公所指出，市場因馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重淹水，攤商生財器具幾近全數損壞，日前已由建設課著手規畫設計，目前已有部分攤商恢復販售生鮮蔬果等。圖／取自臉書「花蓮縣光復鄉公所」

堰塞湖 花蓮

